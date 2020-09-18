ВАКС продовжив термін досудового розслідування справи так званих «плівок Вовка»

Вищий антикорупційний суд продовжив термін досудового розслідування у справі щодо суддів Окружного адміністративного суду Києва, його голови Павла Вовка та адвокатів до 17 січня 2021 року, повідомила у п’ятницю пресслужба ВАКС.

«17 вересня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання детектива НАБУ та продовжив строк досудового розслідування у справі, де підозрюваними, зокрема, є голова Окружного адміністративного суду Києва, його заступник, інші судді та адвокати. Строки досудового розслідування продовжили ще до 6 місяців – тобто, до 17 січня 2021 року. Під час судового засідання захисники подали клопотання про повернення вищезазначеного клопотання НАБУ та САП. Проте, суд їм відмовив», – йдеться в повідомленні.

У ВАКС нагадали, що, за версією слідства, підозрювані діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК. Ці особи «мали на меті захоплення державної влади через встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створення штучних перешкод у їхній роботі». Національне антикорупційне бюро раніше оприлюднило записи розмов ймовірно суддів Окружного адмінсуду, зокрема, його голови – Павла Вовка.

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На початку вересня Вища рада правосуддя повернула генеральній прокурорці Ірині Венедіктовій три клопотання про тимчасове відсторонення суддів Окружного адміністративного суду Києва і ще два відмовилася задовольнити. Раніше того ж дня ВРП відмовилася відсторонити голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка.

11 серпня НАБУ оголосило в розшук Вовка і ще кількох суддів ОАСК, яких підозрює в намірі захопити державну владу. У НАБУ заявили, що вдалися до такого кроку, бо підозрювані не прибували на допити, а місце їх перебування було невідоме. У відповідь Вовк заявив про тиск на суд і стверджував, що йому ніхто не вручав ані повісток, ані підозр.