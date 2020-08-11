НАБУ оголосило в розшук голову ОАСК Вовка і кількох суддів

Національне антикорупційне бюро України повідомляє про оголошення в розшук сімох осіб, підозрюваних у спробі захоплення державної влади. Серед них голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк, його заступник Володимир Келеберда, троє суддів цього ж суду і двоє колишніх членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

«Вдатися до таких дій слідство змушене через систематичне неприбуття цих підозрюваних на виклики детективів НАБУ для допитів … і невстановлення їх місця перебування. Крім того, НАБУ звернулося до генерального прокурора з проєктами клопотань до Вищої ради правосуддя про відсторонення від здійснення правосуддя та застосування до підозрюваних служителів Феміди заходів примусу», – йдеться в повідомленні НАБУ у фейсбуці.

У бюро додали, що вказані особи ухиляються від виконання процесуальних обов’язків та переховуються від слідства з кінця липня 2020 року (перші допити були призначені на 23 липня).

Наразі підозрювані викликані на допити 13, 15, 17 та 20 серпня, йдеться в повідомленні.

17 липня стало відомо про обшуки в Окружному адміністративному суді Києва, після чого детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру голові ОАСК Павлу Вовку, його заступнику і ще п’ятьом суддям. Повідомлялося, що повідомлення про підозру отримав і голова Державної судової адміністрації.

За повідомленням НАБУ, всього у справі фігурують 12 людей, які, за даними слідства, «діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створення штучних перешкод у їхній роботі».

Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заявляв, що іноземні агенти на замовлення інших держав намагаються захопити судову владу в Україні, щоб позбавити країну суверенітету.

19 липня Павло Вовк заявив, що йому не вручали підозру детективи, як про це повідомили у Національному антикорупційному бюро України.