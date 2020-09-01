ВРП відмовилася відсторонити голову Окружного адмінсуду Вовка

Вища рада правосуддя відмовилася відсторонити голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка.

1 вересня ВРП вирішила «повернути без розгляду» клопотання генеральному прокурору Ірині Венедіктовій.

«Долучені до клопотання матеріали кримінального провадження не містять доказів належного вручення судді повідомлення про підозру і, відповідно, він не набув статусу підозрюваного», – пояснили у ВРП.

11 серпня НАБУ оголосило в розшук Вовка і ще кількох суддів ОАСК, яких підозрює в намірі захопити державну владу. У НАБУ заявили, що вдалися до такого кроку, бо підозрювані не прибували на допити, а місце їх перебування було невідоме.

У відповідь Вовк заявив про тиск на суд і стверджував, що йому ніхто не вручав ані повісток, ані підозр. Він заявляв про готовність прийти на допит до Національного антикорупційного бюро України в разі, якщо НАБУ вручить йому «повідомлення про підозру в установленому законом порядку».