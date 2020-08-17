Вовк заявив, що прийшов на допит у НАБУ, але слідчого не було

Відсторонений голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заявив, що прийшов на допит у НАБУ у призначений йому час – о 8-й годині ранку понеділка, але слідчого, який його викликав, не було на місці.

«Я, як законослухняний громадянин, прийшов на призначений час, проте не застав в НАБУ нікого, крім журналістів, яким хтось дбайливо повідомив час мого приходу. Слідчого на місці не виявилося. Спроби моїх адвокатів зателефонувати і з'ясувати, чому він ігнорує власне захід, не увінчалися успіхом - слідчий не брав трубку. 40 хвилин очікування. І ми пішли», – написав Вовк у фейсбуці.

Вовк припустив, що НАБУ насправді не має наміру розслідувати його справу.

Минулого тижня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала подання до Вищої ради правосуддя про тимчасове відсторонення з посад голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка та його колег. Крім того, 17 серпня в Офісі генерального прокурора планують надсилати клопотання про дозвіл на затримання і взяття під варту Вовка та інших суддів ОАСК на підпис керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому.

Вранці 12 серпня Вовк заявляв про готовність прийти на допит до Національного антикорупційного бюро України в разі, якщо НАБУ вручить йому «повідомлення про підозру в установленому законом порядку».

Напередодні НАБУ оголосило в розшук Вовка і ще кількох суддів ОАСК, яких підозрює в намірі захопити державну владу. У НАБУ заявили, що вдалися до такого кроку, бо підозрювані не прибували на допити, а місце їх перебування було невідоме.

У відповідь Вовк заявив про тиск на суд і стверджував, що йому ніхто не вручав ані повісток, ані підозр.