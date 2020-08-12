Голова ОАСК Павло Вовк заявляє про готовність прийти на допит до НАБУ

Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заявляє про готовність прийти на допит до Національного антикорупційного бюро України.

«Я як законослухняний громадянин готовий прийти на допис у порядку, передбаченому Кримінально-процесуальним кодексом. Однак з незрозумілих причин я так і не дочекався від цих бравих борців незрозуміло з чим простої процесуальної дії – щоб мені вручили повідомлення про підозру в установленому законом порядку», – написав Вовк у Facebook.

11 серпня Національне антикорупційне бюро України повідомило про оголошення в розшук сімох осіб, підозрюваних у спробі захоплення державної влади. Серед них голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк, його заступник Володимир Келеберда, троє суддів цього ж суду і двоє колишніх членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

У відповідь Вовк заявив про тиск на суд і стверджував, що йому ніхто не вручав ані повісток, ані підозр.

17 липня стало відомо про обшуки в Окружному адміністративному суді Києва, після чого детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру голові ОАСК Павлу Вовку, його заступнику і ще п’ятьом суддям. Повідомлялося, що повідомлення про підозру отримав і голова Державної судової адміністрації.

За повідомленням НАБУ, всього у справі фігурують 12 людей, які, за даними слідства, «діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створення штучних перешкод у їхній роботі».