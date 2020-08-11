Суддя Павло Вовк заявляє, що підозр і повісток йому не вручали 

Голова Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк, якого разом з деякими іншими суддями цього суду Національне антикорупційне бюро України обвинувачує у скоєнні низки злочинів, зокрема у спробі захоплення державної влади, заявив про тиск на судову систему.

«Розумію, що всі чекають новин щодо історії з НАБУ. Але справа в тому, що новин немає. У встановленому законом порядку мені ніхто нічого не вручав, ані повісток, ані підозр. Як і в минулому році, все обмежилося оскаженілим піаром і істерикою грантових ЗМІ. НАБУ не здатне підтвердити в законному порядку ті абсурдні обвинувачення, які висуває, і звинувачує в цьому кого завгодно, але тільки не себе», – написав Вовк у фейсбуці 11 серпня.

«Як бачимо, зараз вони намагаються тиснути на президента, генпрокурора, і за допомогою кишенькових ЗМІ і сумнівних блогерів -активістів, що перебувають у їх «приватній власності», формувати потрібну їм громадську думку. Це що завгодно, але тільки не позиція правоохоронного органу. Нам немає чого боятися», – написав Вовк.

Сьогодні Національне антикорупційне бюро України повідомило про оголошення в розшук сімох осіб, підозрюваних у спробі захоплення державної влади. Серед них голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк, його заступник Володимир Келеберда, троє суддів цього ж суду і двоє колишніх членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

17 липня стало відомо про обшуки в Окружному адміністративному суді Києва, після чого детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру голові ОАСК Павлу Вовку, його заступнику і ще п’ятьом суддям. Повідомлялося, що повідомлення про підозру отримав і голова Державної судової адміністрації.

За повідомленням НАБУ, всього у справі фігурують 12 людей, які, за даними слідства, «діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створення штучних перешкод у їхній роботі».