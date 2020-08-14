Генпрокурор підписала подання про відсторонення Павла Вовка та інших суддів ОАСК

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала подання до Вищої ради правосуддя про тимчасове відсторонення з посад голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка та його колег. Це підтвердив сам Вовк у повідомленні у фейсбуці.

Кілька засобів інформації, зокрема, «Українська правда», з посиланням на власні джерела, пишуть, що подання до Вищої ради правосуддя Венедіктова підписала 14 серпня.

Крім того, 17 серпня в Офісі генерального прокурора планують надсилати клопотання про дозвіл на затримання і взяття під варту Вовка та інших суддів ОАСК на підпис керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому.

Сам Вовк у соцмережі повідомив, що «це дуже хороша новина».

«Ми більш ніж будь-хто інший зацікавлені в тому, щоб НАБУ отримало можливість довести всі їхні абсурдні звинувачення. Щоб вони не розповідали ЗМІ про те, що їм хтось заважає і що нас хтось «покриває». У НАБУ дуже хотіли, щоб прокурор підписала подання – прокурор підписала. Це насправді ніяк не вплине на розслідування», – твердить Вовк.

Вранці 12 серпня Вовк заявляв про готовність прийти на допит до Національного антикорупційного бюро України в разі, якщо НАБУ вручить йому «повідомлення про підозру в установленому законом порядку».

Напередодні НАБУ оголосило в розшук Вовка і ще кількох суддів ОАСК, яких підозрює в намірі захопити державну владу. У НАБУ заявили, що вдалися до такого кроку, бо підозрювані не прибували на допити, а місце їх перебування було невідоме.

У відповідь Вовк заявив про тиск на суд і стверджував, що йому ніхто не вручав ані повісток, ані підозр.

17 липня стало відомо про обшуки в Окружному адміністративному суді Києва, після чого детективи Національного антикорупційного бюро заявили, що повідомили про підозру голові ОАСК Павлу Вовку, його заступнику і ще п’ятьом суддям. Повідомлялося, що повідомлення про підозру отримав і голова Державної судової адміністрації.

За повідомленням НАБУ, всього у справі фігурують 12 людей, які, за даними слідства, «діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створення штучних перешкод у їхній роботі».