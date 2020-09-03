У масках вовків і суддівських мантіях: активісти вимагали реакції від Зеленського на «плівки Вовка» – фоторепортаж

Біля Офісу президента України 3 вересня громадські активісти влаштували акцію «Та послухай ти вже ті плівки!». Вони вимагали від президента Володимира Зеленського реакції на плівки та розслідування щодо Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК). В той же час поруч проходила контракція, в якій приймали участь люди літнього віку й студенти.

3 вересня НАБУ назвало «надуманими» підстави, через які Вища рада правосуддя (ВРП) відмовилася відсторонити від виконання суддівський обов'язків на час слідства суддю Павла Вовка і його колег.



1 вересня Вища рада правосуддя повернула генеральній прокурорці Ірині Венедіктовій три клопотання про тимчасове відсторонення суддів Окружного адміністративного суду Києва і ще два відмовилася задовольнити. Раніше того ж дня ВРП відмовилася відсторонити голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка.