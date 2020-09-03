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03 вересня 2020, Київ 19:21
Фотогалереї

У масках вовків і суддівських мантіях: активісти вимагали реакції від Зеленського на «плівки Вовка» – фоторепортаж

Біля Офісу президента України 3 вересня громадські активісти влаштували акцію «Та послухай ти вже ті плівки!». Вони вимагали від президента Володимира Зеленського реакції на плівки та розслідування щодо Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК). В той же час поруч проходила контракція, в якій приймали участь люди літнього віку й студенти.

3 вересня НАБУ назвало «надуманими» підстави, через які Вища рада правосуддя (ВРП) відмовилася відсторонити від виконання суддівський обов'язків на час слідства суддю Павла Вовка і його колег.

1 вересня Вища рада правосуддя повернула генеральній прокурорці Ірині Венедіктовій три клопотання про тимчасове відсторонення суддів Окружного адміністративного суду Києва і ще два відмовилася задовольнити. Раніше того ж дня ВРП відмовилася відсторонити голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка.

У масках вовків та суддівських мантіях активісти Центру протидії корупції, &laquo;Автомайдану&raquo; та DEJURE&nbsp;обмотали &laquo;президента&raquo; плівками&nbsp;під звучання записів із ОАСК. Так вони зобразили&nbsp; участь Зеленського у &laquo;покриванні злочинів&raquo;
1 У масках вовків та суддівських мантіях активісти Центру протидії корупції, «Автомайдану» та DEJURE обмотали «президента» плівками під звучання записів із ОАСК. Так вони зобразили  участь Зеленського у «покриванні злочинів»
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&laquo;Адже президент ігнорує скандал у судовій системі та, зокрема, плівки, оприлюднені НАБУ, на яких судді ОАСК домовляються про &laquo;захоплення влади&raquo; та фактично обговорюють про свій вплив на найвищі судові органи. Доказом такого впливу навіть стало те, що Вища рада правосуддя відмовилася тимчасово відсторонити від роботи суддів ОАСК. НАБУ підозрює у посяганні на державну владу, створенні злочинної організації та перешкоджанні роботі Вищої кваліфкомісії суддів. Серед них, зокрема, голова суду Павло Вовк, його заступник Євгеній Аблов та судді Володимир Келеберда, Ігор Качур, Олексій Огурцов, Ігор Погрібніченко, Богдан Санін&raquo;, &ndash; зазначають організатори. Самі ж згадані особи раніше відкидали звинувачення НАБУ
3 «Адже президент ігнорує скандал у судовій системі та, зокрема, плівки, оприлюднені НАБУ, на яких судді ОАСК домовляються про «захоплення влади» та фактично обговорюють про свій вплив на найвищі судові органи. Доказом такого впливу навіть стало те, що Вища рада правосуддя відмовилася тимчасово відсторонити від роботи суддів ОАСК. НАБУ підозрює у посяганні на державну владу, створенні злочинної організації та перешкоджанні роботі Вищої кваліфкомісії суддів. Серед них, зокрема, голова суду Павло Вовк, його заступник Євгеній Аблов та судді Володимир Келеберда, Ігор Качур, Олексій Огурцов, Ігор Погрібніченко, Богдан Санін», – зазначають організатори. Самі ж згадані особи раніше відкидали звинувачення НАБУ
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Учасники контракції тримали однакові плакати з написами: &laquo;Ситник ганьба президента&raquo;, &laquo;Ситник це корупція&raquo; та інші
12 Учасники контракції тримали однакові плакати з написами: «Ситник ганьба президента», «Ситник це корупція» та інші
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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

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