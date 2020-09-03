НАБУ називає «надуманими» підстави, через які ВРП відмовилася відсторонити Вовка і його колег

Національне антикорупційне бюро розкритикувало позицію Вищої ради правосуддя щодо суддів Окружного адміністративного суду. Про це йдеться в повідомленні НАБУ в фейсбуці 3 вересня.

«Аргументи, які ВРП використала, ставши на захист суддів ОАСК, на думку НАБУ, є надуманими і можуть свідчити про наявність зв’язків з фігурантами опублікованих Національним бюро аудіозаписів – доказів у кримінальному провадженні», – йдеться в заяві пресслужби.

В Бюро не погоджуються з тим, що про підозру голові ОАСК Павлу Вовку та його колегам повідомили з порушеннями. Як стверджують в установі, фігуранти справи навмисно уникали особистого вручення, відтак підозри направили на їхні місця роботи, реєстрації та проживання.

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«Підозрювані судді ОАСК ухилялися від особистого отримання будь-яких повідомлень, продовжували відпустки та переховувалися від органу досудового розслідування. І лише після оголошення їх у розшук, з’явилися на робочих місцях та заявили про свою присутність. Після цього їм особисто повторно вручили відповідні повідомлення про підозру. Документи, які підтверджують цей факт – з-поміж матеріалів, наданих до ВРП», – стверджують у відомстві.

НАБУ також звертає увагу на те, що ВРП визнала належним повідомлення про підозру одному з суддів ОАСК, хоча всі фігуранти отримали їх в однаковий спосіб.

Також, згідно з позицією Бюро, ВРП ігнорує дозвіл слідчого судді Вищого антикорупційного суду на використання результатів негласних слідчих дій, який є в матеріалах справи.

1 вересня Вища рада правосуддя повернула генеральній прокурорці Ірині Венедіктовій три клопотання про тимчасове відсторонення суддів Окружного адміністративного суду Києва і ще два відмовилася задовольнити. Раніше того ж дня ВРП відмовилася відсторонити голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка.

11 серпня НАБУ оголосило в розшук Вовка і ще кількох суддів ОАСК, яких підозрює в намірі захопити державну владу. У НАБУ заявили, що вдалися до такого кроку, бо підозрювані не прибували на допити, а місце їх перебування було невідоме.

У відповідь Вовк заявив про тиск на суд і стверджував, що йому ніхто не вручав ані повісток, ані підозр. Він заявляв про готовність прийти на допит до Національного антикорупційного бюро України в разі, якщо НАБУ вручить йому «повідомлення про підозру в установленому законом порядку».