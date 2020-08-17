ВАКС повернув прокуророві клопотання про відсторонення Холоднюка від посади голови ДСА

Вищий антикорупційний суд повернув прокуророві клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України про відсторонення від посади голови Державної судової адміністрації, повідомила пресслужба ДСА.

Як мовиться в повідомленні, таке рішення слідча суддя ВАКС ухвалила, виходячи з відсутності необхідних матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи свого клопотання, і відсутності деяких процесуальних документів.

ВАКС, зі свого боку, оприлюднив відеосюжет про розгляд цього клопотання.

Голову ДСА Зеновія Холоднюка підозрюють у створенні злочинної організації, перешкоджанні діяльності Вищої ради правосуддя і Вищої кваліфікаційної комісії суддів України і зловживанні впливом.

3 серпня ВАКС обрав Холоднюкові запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання, частково задовольнивши клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Цей захід буде чинним до 16 вересня.

17 липня стало відомо про обшуки в Окружному адміністративному суді Києва, після чого детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру голові ОАСК Павлові Вовку, його заступникові і ще п’ятьом суддям. Повідомлялося, що повідомлення про підозру отримав і голова ДСА.

За тим повідомленням НАБУ, всього у справі фігурують 12 людей, які, за даними слідства, «діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) і створення штучних перешкод у їхній роботі».

19 липня голова ОАСК Павло Вовк заявив, що йому ніяку підозру не вручали. 20 липня таку ж заяву зробив Зеновій Холоднюк.

26 липня 2019 року Національне антикорупційне бюро України оприлюднило записи розмов, імовірно, суддів Окружного адміністративного суду Києва, зокрема голови цього суду Павла Вовка і його заступника Євгена Аблова. Ці особи, за даними НАБУ і Генпрокуратури (нині Офісу генпрокурора), фігурують у справі про організацію винесення завідомо неправосудних судових рішень і втручання в діяльність судових органів із метою створення штучних перешкод у роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Того ж дня представники НАБУ і Генпрокуратури України провели обшуки в Окружному адмінсуді Києва і в Суворовському районному суді Одеси. В ОАСК назвали обшуки НАБУ і ГПУ тиском.