ВРП відмовилася відсторонити ще п’ятьох суддів ОАСК на вимогу генеральної прокурорки

Вища рада правосуддя повернула генеральній прокурорці Ірині Венедіктовій три клопотання про тимчасове відсторонення суддів Окружного адміністративного суду Києва і ще два відмовилася задовольнити. Про це йдеться в повідомленнях ВРП 1 вересня.

Рішення Ради стосуються заступника голови ОАСК Євгенія Аблова, суддів Ігоря Погрібніченка, Олексія Огурцова, Ігоря Качура та Володимира Келеберди. Клопотання щодо Погрібінченка, Келеберди та Огурцова ВРП повернула без розгляду, пояснивши це нібито «порушенням порядку повідомлення про підозру» суддям.

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Клопотання щодо Аблова та Качура ВРП розглянула, однак дійшла висновку, що докази проти суддів нібито отримані з порушеннями Кримінального процесуального кодексу, а ризики через продовження ними своєї діяльності «не обґрунтовані».

Також Вища рада правосуддя заявила, що даних про її зв’язки з ОАСК, які Національне антикорупційне бюро оприлюднило 1 вересня, не було серед матеріалів, долучених до клопотання Венедіктової.

«Оприлюднення на сайті НАБУ матеріалів, не долучених до клопотань Генпрокурора, які розглядає ВРП, має ознаки впливу на Вищу раду правосуддя у позапроцесуальний спосіб, чому буде надано оцінку на підставі законодавства», – стверджують в Раді.

Раніше 1 вересня ВРП відмовилася відсторонити голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка за клопотанням генеральної прокурорки.

11 серпня НАБУ оголосило в розшук Вовка і ще кількох суддів ОАСК, яких підозрює в намірі захопити державну владу. У НАБУ заявили, що вдалися до такого кроку, бо підозрювані не прибували на допити, а місце їх перебування було невідоме.

У відповідь Вовк заявив про тиск на суд і стверджував, що йому ніхто не вручав ані повісток, ані підозр. Він заявляв про готовність прийти на допит до Національного антикорупційного бюро України в разі, якщо НАБУ вручить йому «повідомлення про підозру в установленому законом порядку».