ДБР отримало від Окружного адмінсуду Києва ухвалу щодо Ситника

Державне бюро розслідувань отримало від Окружного адміністративного суду Києва ухвалу щодо директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника. Про це ДБР повідомило у відповідь на запит Радіо Свобода.

«28.10.2020 Державне бюро розслідувань отримало окрему ухвалу Окружного адміністративного суду Києва від 26.10.2020 у справі № 640/11970/20, якою зобов’язано повідомити про вжиті заходи не пізніше одного місяця після надходження зазначеної ухвали», – розповіли Радіо Свобода в ДБР.

При цьому у відомстві не уточнили зміст ухвали.

Наприкінці серпня Конституційний суд визнав неконституційним указ президента про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро України. НАБУ назвало рішення Конституційного суду політично вмотивованим. Там заявили, що ухвала не означає звільнення Артема Ситника з посади директора бюро або скасування попередніх рішень.

27 жовтня Окружний адміністративний суд Києва повідомив, що постановив вилучити з Єдиного державного реєстру дані про Артема Ситника як директора Національного антикорупційного бюро України.

Також Державне бюро розслідувань згідно з рішенням суду має відкрити провадження за статтями 109, 353 і 382 Кримінального кодексу України («дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади», «самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи» та «невиконання судового рішення»).

НАБУ вважає рішення «заангажованим і абсурдним у правовому сенсі». Його планують оскаржити.

За три місяці до цього стало відомо про обшуки в Окружному адміністративному суді Києва, після чого детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру голові ОАСК Павлові Вовку, його заступникові і ще п’ятьом суддям. Повідомлялося, що повідомлення про підозру отримав і голова Державної судової адміністрації Зеновій Холоднюк, якого пізніше відсторонили від посади.

За тим повідомленням НАБУ, всього у справі фігурують 12 людей, які, за даними слідства, «діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) і створення штучних перешкод у їхній роботі».

Голова ОАСК Павло Вовк наголосив, що йому ніяку підозру не вручали, і заявив про тиск на суд. 20 липня таку ж заяву зробив Зеновій Холоднюк.