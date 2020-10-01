ВАКС відсторонив Холоднюка від посади голови Державної судової адміністрації

Вищий антикорупційний суд 1 жовтня відсторонив Зеновія Холоднюка від посади голови Державної судової адміністрації терміном на два місяці до 1 грудня.

«Я підтведжую той факт, що дійсно слідча суддя відсторонила його від посади, задовольнила клопотання. Усе транслювалося наживо», – підтвердила Радіо Свобода речниця Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис.

Таким чином, суд задовольнив клопотання Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Рішення може бути оскаржене в Апеляційній палаті.

Вищий антикорупційний суд у серпні повертав прокуророві клопотання детектива НАБУ про відсторонення від посади голови Державної судової адміністрації через брак обґрунтування та деяких процесуальних документів.

Із 3 серпня до 16 вересня до Зеновій Холоднюк перебував під особистим зобов’язанням за рішенням ВАКС.

Холоднюка підозрюють у створенні злочинної організації, перешкоджанні діяльності Вищої ради правосуддя і Вищої кваліфікаційної комісії суддів України і зловживанні впливом.

17 липня стало відомо про обшуки в Окружному адміністративному суді Києва, після чого детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру голові ОАСК Павлові Вовку, його заступникові і ще п’ятьом суддям. Повідомлялося, що повідомлення про підозру отримав і голова ДСА.

За тим повідомленням НАБУ, всього у справі фігурують 12 людей, які, за даними слідства, «діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) і створення штучних перешкод у їхній роботі».

19 липня голова ОАСК Павло Вовк заявив, що йому ніяку підозру не вручали. 20 липня таку ж заяву зробив Зеновій Холоднюк.

26 липня 2019 року Національне антикорупційне бюро України оприлюднило записи розмов, імовірно, суддів Окружного адміністративного суду Києва, зокрема голови цього суду Павла Вовка і його заступника Євгена Аблова. Ці особи, за даними НАБУ і Генпрокуратури (нині Офісу генпрокурора), фігурують у справі про організацію винесення завідомо неправосудних судових рішень і втручання в діяльність судових органів із метою створення штучних перешкод у роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Того ж дня представники НАБУ і Генпрокуратури України провели обшуки в Окружному адмінсуді Києва і в Суворовському районному суді Одеси. В ОАСК назвали обшуки НАБУ і ГПУ тиском.