Антикорупційний суд відмовився застосувати примусовий привід до судді Вовка – активісти

Вищий антикорупційний суд України відмовився застосувати примусовий привід до судді голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка, повідомили активісти громадської організації «Центр протидії корупції».

«Сам Вовк до суду вкотре не з’явився. Під час засідання продемонстрували відео, як детективи НАБУ вручають Вовку повістку до суду, а той її демонстративно викидає. Суддю Біцюка зухвала поведінка Вовка не переконала в доцільності застосувати щодо нього примусовий привід. Чим керувався суддя невідомо, бо повний текст рішення буде оголошено тільки завтра», – розповіли в ЦПК.

Для Вовка просять заставу у 3 млн грн. Арештувати його не можна через суддівський імунітет, який не зняла Вища рада правосуддя. НАБУ зверталося до генпрокурорки Ірини Венедіктової з проєктом відповідного клопотання та проханням ініціювати перед ВРП питання про дозвіл на затримання та взяття від варту Вовка.

17 липня стало відомо про обшуки в Окружному адміністративному суді Києва, після чого детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру голові ОАСК Павлу Вовку, його заступнику і ще п’ятьом суддям. Повідомлялося, що повідомлення про підозру отримав і голова Державної судової адміністрації.

За повідомленням НАБУ, всього у справі фігурують 12 людей, які, за даними слідства, «діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створення штучних перешкод у їхній роботі».

Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заявляв, що іноземні агенти на замовлення інших держав намагаються захопити судову владу в Україні, щоб позбавити країну суверенітету.

Також Вовк наголосив, що детективи не вручали йому підозру.