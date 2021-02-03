Посли G7 вітають «конструктивну взаємодію» України з Міжнародним валютним фондом

Посли країн «Групи семи» провели зустріч із постійним представником Міжнародного валютного фонду 3 лютого, йдеться в повідомленні представництва Великої Британії, яке очолює групу.

«Посли G7 мали корисну розмову з постпредом МВФ в Україні. Вони привітали конструктивну взаємодію України з МВФ і погодились, що незалежний НБУ, міцні антикорупційні інституції та комплексна судова реформа є основою процвітання України і виконання нею своїх міжнародних зобов’язань», – зазначають у представництві.

Представник МВФ в Україні Йоста Люнгман не оприлюднював наразі коментарів щодо зустрічі.

2 лютого голова Національного банку Кирило Шевченко заявив, що Україна почала переговори з місією Міжнародного валютного фонду про можливість створення спеціалізованого фінансового суду.

7 травня 2020 року після багатомісячних переговорів із Україною щодо трирічної програми розширеного фінансування МВФ урешті відмовився від неї і запропонував вужчу програму stand-by через «безпрецедентну невизначеність щодо економічних і фінансових перспектив і необхідність зосередити політичні пріоритети на короткостроковому стримуванні й стабілізації» в Україні.

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9 червня Рада директорів Міжнародного валютного фонду схвалила 18-місячну програму співпраці з Україною на п’ять мільярдів доларів, яка буде виконана в разі виконання Україною низки умов. За цією програмою перший транш у 2,1 мільярда доларів Україна отримала 12 червня 2020 року. Відтоді нових коштів за цією програмою МВФ Україні більше не надавав, хоча їх чекали ще восени 2020-го. Тепер в українському уряді заявляють, що сподіваються отримати ці кошти навесні.