У Зеленського очікують, що 2021-й буде роком економічного зростання

Радник президента України з економічних питань Олег Устенко прогнозує, що в 2021 році українська економіка почне відновлюватися завдяки позитивним тенденціям на зовнішніх ринках і монетарній політиці НБУ, повідомляє пресслужба Офісу президента України.

«Ми очікуємо, що це буде рік економічного зростання, рік поступового відновлення і всієї глобальної економіки, і, звичайно, української економіки», – йдеться в повідомленні на сайті президента 24 січня.

Радник президента України вказав на поліпшення ситуації на світових фінансових ринках.

«Після закінчення виборчої кампанії у США й до нещодавньої інавгурації 46-го президента США Джо Байдена пішли в ріст усі фондові ринки, а це означає, що і кредитори, й інвестори почали проявляти активність. Взагалі міжнародні ринки виросли більш ніж на 15% за цей час. Це означає, що інвестори, які раніше шукали «тихі гавані», зараз починають шукати можливості для інвестування. Це означає, що Україна, яка знаходиться в групі країн з ринками, що розвиваються, може вже активно конкурувати за ресурс та розраховувати на глобальний захід (мається на увазі «приплив» – ред.) інвестицій», – зазначив він.

Ще одним додатковим імпульсом для економічного зростання, за словами Устенка, можуть бути державні програми стимулювання економіки, такі як «Велике будівництво», і спорудження великих інфраструктурних об'єктів, адже це сприяє появі робочих місць, підтримує вітчизняне машинобудування та ін.

Устенко очікує, що зростання ВВП України в 2021 році складе 4–4,5%, але може бути й вищим, «якщо вдасться активно залучати в економіку інвестиційний ресурс – і не тільки ззовні, а й усередині країни».

Обсяг внутрішнього валового продукту в Україні може зрости на 3% у 2021 році. Такий прогноз в огляді «Глобальні економічні перспективи» оприлюднив 5 січня Світовий банк. Падіння ВВП України в 2020 році, за цією ж оцінкою, склало 5,5%.

«З початком 2021 року макроекономічна стабільність країни здається міцною, але мало хто наважується інвестувати в Україну. Без судової реформи або збільшення інвестицій мало підстав очікувати будь-якого економічного росту понад доходи очікуваного відновлення після пандемії коронавірусу», – написав шведський економіст Андерс Ослунд на сайті американського неурядового аналітичного центру «Атлантична рада» (Радіо Свобода оприлюднило передрук його статті).