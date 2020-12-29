Мінекономіки очікує скорочення економіки України на 3% у IV кварталі 2020 року

Міністерство розвитку економіки очікує скорочення економіки України на 3% у IV кварталі 2020 року, повідомив очільник відомства Ігор Петрашко.

«Ми вже почали бачити економічну стабілізацію... Падіння в третьому кварталі збереглося на рівні 3% ВВП й очікується 3% ВВП у четвертому кварталі», – сказав Петрашко.

Міжнародний валютний фонд прогнозує, що валовий внутрішній продукт України у 2020 році скоротиться на 7,2%. Світовий банк очікує, що українська економіка скоротиться на 5,5%.

Українська влада при цьому очікує, що цьогоріч ВВП впаде на 4,8%.