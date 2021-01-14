Фінансовий сектор України проходить світову «коронакризу» з суттєвим запасом міцності – голова НБУ

Фінансовий сектор України проходить світову «коронакризу» з суттєвим запасом міцності, заявив голова Національного банку Кирило Шевченко під час міжнародної конференції The Central & Eastern European Forum 2021, передає пресслужба регулятора.

«Україна увійшла у коронакризу у значно кращому стані, ніж це було під час світової фінансової кризи 2008 року. Зростання ВВП було стабільним, інфляція та дефіцит поточного рахунку були помірними, Національний банк України мав достатні резерви, а банківський сектор та державні фінанси були здоровими», – заявив Кирило Шевченко.

За його словами, у 2020 році інфляція потрапила до цільового діапазону Національного банку 5% +/- 1 в.п., міжнародні резерви сягнули восьмирічного максимуму – 29,1 млрд дол., а падіння ВВП виявилося нижчим, ніч очікувалося.

«Ключовою умовою для збереження макростабільності в Україні залишається продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом. Сьогодні перемовини з нашими партнерами тривають. Реалізація програми stand-by дасть змогу забезпечувати макроекономічну стабільність, необхідну для впевненого та безперервного відновлення української економіки», – додав голова НБУ.

11 січня відновила роботу місія Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду з питань першого перегляду програми співпраці з Україною.

За словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, уряд очікує черговий транш від МВФ у лютому-березні 2021 року.