Місія МВФ поновлює роботу над переглядом програми співпраці з Україною

Місія Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду з питань першого перегляду програми співпраці з Україною відновлює свою роботу 11 січня, повідомили Радіо Свобода у представництві МВФ в Україні.

У фонді заявили, що представники місії починають дистанційні зустрічі з представниками української влади.

Місія МВФ розпочала роботу 21 грудня й пропрацювала три дні. Після цього представники фонду взяли перерву.

За словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, уряд очікує черговий транш від МВФ у лютому-березні 2021 року.

7 травня 2020 року після багатомісячних переговорів із Україною щодо трирічної програми розширеного фінансування МВФ урешті відмовився від неї і запропонував вужчу програму stand-by через «безпрецедентну невизначеність щодо економічних і фінансових перспектив і необхідність зосередити політичні пріоритети на короткостроковому стримуванні й стабілізації» в Україні.

9 червня Рада директорів Міжнародного валютного фонду схвалила 18-місячну програму співпраці з Україною на п’ять мільярдів доларів, яка буде виконана в разі виконання Україною низки умов. Перший транш у 2,1 мільярда доларів Україна отримала 12 червня.