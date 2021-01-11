Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
11 січня 2021, Київ 14:18
Новини | Економіка

Місія МВФ поновлює роботу над переглядом програми співпраці з Україною

Представники місії МВФ починають дистанційні зустрічі з представниками української влади

Місія Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду з питань першого перегляду програми співпраці з Україною відновлює свою роботу 11 січня, повідомили Радіо Свобода у представництві МВФ в Україні.

У фонді заявили, що представники місії починають дистанційні зустрічі з представниками української влади.

Місія МВФ розпочала роботу 21 грудня й пропрацювала три дні. Після цього представники фонду взяли перерву.

За словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, уряд очікує черговий транш від МВФ у лютому-березні 2021 року.

7 травня 2020 року після багатомісячних переговорів із Україною щодо трирічної програми розширеного фінансування МВФ урешті відмовився від неї і запропонував вужчу програму stand-by через «безпрецедентну невизначеність щодо економічних і фінансових перспектив і необхідність зосередити політичні пріоритети на короткостроковому стримуванні й стабілізації» в Україні.

9 червня Рада директорів Міжнародного валютного фонду схвалила 18-місячну програму співпраці з Україною на п’ять мільярдів доларів, яка буде виконана в разі виконання Україною низки умов. Перший транш у 2,1 мільярда доларів Україна отримала 12 червня.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG