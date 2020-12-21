В Україні розпочала роботу місія МВФ – голова НБУ

В Україні 21 грудня розпочала роботу місія Міжнародного валютного фонду, метою якої є перегляд угоди про співпрацю в межах програми stand-by. Про це увечері 21 грудня повідомив голова Національного банку України Кирило Шевченко.

«Через COVID-19 місія працюватиме у форматі онлайн-звязку. Спільно з колегами з Офісу президента та Кабінету міністрів сьогодні обговорюємо основні економічні події з часу затвердження програми МВФ у червні та ключові питання її першого перегляду», – ідеться в повідомленні.

Шевченко наголосив, що НБУ продовжує «обраний курс на режим інфляційного таргетування, гнучкий валютний курс, покращення корпоративного управління та зниження рівня непрацюючих кредитів».

«Плануємо цього тижня ряд зустрічей з експертами МВФ. Робота місії продовжиться також у січні 2021 року», – додав голова НБУ.

Раніше в грудні прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів України очікує найближчими днями оголошення дати прибуття в країну місії Міжнародного валютного фонду. За його словами, уряд очікує черговий транш від МВФ у лютому-березні наступного року.

7 травня після багатомісячних переговорів із Україною щодо трирічної програми розширеного фінансування МВФ урешті відмовився від неї і запропонував вужчу програму stand-by через «безпрецедентну невизначеність щодо економічних і фінансових перспектив і необхідність зосередити політичні пріоритети на короткостроковому стримуванні й стабілізації» в Україні.

9 червня Рада директорів Міжнародного валютного фонду схвалила 18-місячну програму співпраці з Україною на п’ять мільярдів доларів, яка буде виконана в разі виконання Україною низки умов. Перший транш у 2,1 мільярда доларів Україна отримала 12 червня.

Новопризначений радник керівника Офісу президента України Андрія Єрмака Тимофій Милованов 23 листопада заявив, що Україна не встигає отримати транш від Міжнародного валютного фонду у 2020 році.