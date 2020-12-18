Місія МВФ почне перегляд угоди з Україною наступного тижня

Місія Міжнародного валютного фонду планує розпочати перегляд угоди з Україною наступного тижня. Про це повідомив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман.

«Місія МВФ розпочне перший перегляд угоди у форматі Стенд-Бай у період з 21 по 23 грудня», – зазначив він.

За словами Люгмана, через пандемію дискусія щодо угоди буде дистанційною

«Місія провадитиме дистанційне обговорення з владою України останніх на часі економічних подій, а також заходів та реформ, необхідних для завершення першого перегляду. Місія планує поновити зустрічі по завершенню новорічних свят у січні 2021 року», – мовиться у повідомленні, пошироному пресслужбою представництва МВФ в Україні.

Минулого тижня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів України очікує найближчими днями оголошення дати прибуття в країну місії Міжнародного валютного фонду. За його словами, уряд очікує черговий транш від МВФ у лютому-березні наступного року.

7 травня після багатомісячних переговорів із Україною щодо трирічної програми розширеного фінансування МВФ урешті відмовився від неї і запропонував вужчу програму stand-by через «безпрецедентну невизначеність щодо економічних і фінансових перспектив і необхідність зосередити політичні пріоритети на короткостроковому стримуванні й стабілізації» в Україні.

9 червня Рада директорів Міжнародного валютного фонду схвалила 18-місячну програму співпраці з Україною на п’ять мільярдів доларів, яка буде виконана в разі виконання Україною низки умов. Перший транш у 2,1 мільярда доларів Україна отримала 12 червня.

Новопризначений радник керівника Офісу президента України Андрія Єрмака Тимофій Милованов 23 листопада заявив, що Україна не встигає отримати транш від Міжнародного валютного фонду у 2020 році.