Долар уперше в 2021 році коштує менш як 28 гривень – курс НБУ

Національна валюта вперше в 2021 році посилилася до рівня менш як 28 гривень за долар. Національний банк України встановив на 14 січня курс 27 гривень 97 копійок за одиницю американської валюти, це на 8 копійок менше за офіційний курс на сьогодні.

Торги на українському міжбанківському валютному ринку завершилися на рівні 28 гривень 2–4 копійки за долар, свідчать дані Finance.ua. Упродовж більшої частини сесії котирування трималися на рівні менш як 28 гривень за долар, і лише в останні години торгів, уже на незначних обсягах, долар частково відновив втрати.

«НБУ викуповував надлишок пропозиції долара по 27,94 гривні, чим не давав котируванням суттєво просісти нижче від цього рівня», – вказали експерти сайту «Мінфін», які відстежують перебіг торгів на міжбанку.

У середу, 13 січня, відбулися розрахунки за аукціоном Міністерства фінансів України з розміщення ОВДП (чиновники продали облігацій майже на 9 мільярдів гривень в еквіваленті). Цей чинник відіграв на користь національної валюти. Також позитивним для гривні є наближення періоду бюджетних платежів.