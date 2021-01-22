У 2020-му НБУ отримав 2,18 мільярда гривень на погашення боргів за кредитами рефінансування

Національний банк України у 2020 році отримав на погашення заборгованості за кредитами рефінансування неплатоспроможних банків 2,18 мільярда гривень. Про це повідомила пресслужба НБУ.

«Найбільше коштів отримано від реалізації заставлених неплатоспроможними банками майнових прав за кредитними договорами – 1,02 мільярда гривень», – йдеться в повідомленні.

У Нацбанку додали, що заборгованість також покрили коштом реалізації заставлених неплатоспроможними банками нерухомого майна (228,8 мільйона гривень). Крім того, кошти отримали завдяки погашення заборгованості за заставленими Національному банку кредитними договорами на загальну суму 252,3 мільйона гривень та інших джерел.

«Упродовж 2020 року Національний банк погодив умови реалізації заставлених майнових прав за кредитними договорами із сукупною початковою ціною реалізації 12,25 млрд грн та об’єктів нерухомого майна із сукупною початковою ціною реалізації в розмірі 1,49 млрд грн», – зазначили в пресслужбі регулятора.

За даними НБУ, заборгованість неплатоспроможних банків за кредитами рефінансування у 2020 році скоротилася з 44 мільярдів гривень до 41,7 мільярда гривень станом на 31 грудня 2020 року.

У Нацбанку додали, що із 2017 року регулятор отримав погашення заборгованості за кредитами рефінансування неплатоспроможних банків 8,4 мільярда гривень.

Рефінансування (refinancing) – операції з надання банкам кредитів у встановленому Національним банком порядку. Основною метою рефінансування є регулювання ліквідності банків на виконання Національним банком функції кредитора останньої інстанції.

21 січня НБУ зберіг облікову ставку на рівні 6%, але «готовий підвищувати» її. Зміна облікової ставки впливає на вартість кредитів, що надаються Нацбанком комерційним банкам. Чим вона вища, тим дорожче обходяться банкам позики рефінансування, тим дорожче вони пропонують власні кредити, тим менше позичальників оформляють позики.