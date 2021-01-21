НБУ зберіг облікову ставку на рівні 6%, але «готовий підвищувати» її

Правління Національного банку України 21 січня вирішило залишити облікову ставку без змін на рівні 6%, повідомила пресслужба НБУ.

«Зважаючи на наявний баланс ризиків, здебільшого тимчасовий характер проінфляційних факторів, а також слабку інвестиційну активність та пригнічені настрої бізнесу на тлі посилення карантину, правління Національного банку зберегло облікову ставку незмінною в січні 2021 року – на рівні 6%. Надалі Національний банк готовий підвищувати облікову ставку для приведення інфляції до цілі», – ідеться в повідомленні регулятора.

«Цільовоим діапазоном» інфляції в НБУ називають показник 5% із відхиленням у межах 1% в обох напрямках.

У квітні 2020 року Національний банк України знизив облікову ставку із 10 до 8%. 11 червня того ж року регулятор знизив цей орієнтир до 6% – найнижчого рівня за історію незалежної України. Відтоді вже понад 7 місяців ставка залишається незмінною.

Зміна облікової ставки впливає на вартість кредитів, що надаються Нацбанком комерційним банкам. Чим вона вища, тим дорожче обходяться банкам позики рефінансування, тим дорожче вони пропонують власні кредити, тим менше позичальників оформляють позики.

Коли інфляція та ризики макроекономічної нестабільності в країні посилюються, центральний банк підвищує облікову ставку та проводить жорстку монетарну політику. Це означає, що кредитувати вже більш ризиковано, тому ціна на гроші в економіці зростає.

При зменшенні інфляції та поліпшенні макроекономічної ситуації облікова ставка зазвичай знижується і це спричиняє поступове здешевлення депозитів та кредитів.