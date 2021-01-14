Січневий карантин на курс валют в Україні не вплине – радник президента

Карантин, запроваджений в Україні з 8 до 24 січня, суттєво на курс гривні щодо долара не вплине, заявив радник президента України з питань економіки Олег Устенко.

«Обмежувальні заходи в основному стосуються діяльності у сфері послуг, але промислові та аграрні підприємства продовжують працювати. Також працює банківська система. Тому карантин не матиме суттєвого впливу на курс валют в Україні», – цитує слова Устенка пресслужба Офісу президента.

Устенко зазначив, що на курс валюти в Україні впливає стан зовнішніх ринків, який нині «активно покращується».

«За прогнозами Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, у 2021 році курс національної валюти може становити 28,6 грн/дол. А експерти очікують, що курс гривні в поточному році коливатиметься в межах 27-29,5 грн/дол», – йдеться в повідомленні ОПУ з посиланням на слова радника президента.

Напередодні національна валюта вперше в 2021 році посилилася до рівня менш як 28 гривень за долар – Національний банк України встановив на 14 січня курс 27 гривень 97 копійок.