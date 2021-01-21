Вплив локдауну на економіку України буде «достатньо стриманим» – НБУ

Заступник голови Національного банку України Дмитро Сологуб заявив, що вплив січневого локдауну на економіку України буде достатньо стриманим. Про це він сказав під час брифінгу 21 січня.

«Ми підтверджуємо нашу оцінку, що вплив буде достатньо стриманим… Якщо дивитися на високочастотні показники: скільки люди подорожують, автомобілі, то вони знизилися, звичайно. Але це сезонний фактор і він не дуже відрізняється від того, що ми бачили рік тому », – зазначив Сологуб.

За його словами, подальший розвиток економічної ситуації буде залежати від розвитку ситуації з пандемією.

«Це одна з причини, чому ми достатньо обережні в своїй монетарній політиці, навіть беручи до уваги прискорення інфляції у другій половині 2020 року», – додав заступник голови НБУ.

Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні 9 грудня підтримав постанову про запровадження жорсткого карантину для боротьби з COVID-19 на період із 8 до 24 січня включно.