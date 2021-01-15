Курс гривні щодо долара мінімально зміцнився – НБУ

Національний банк України встановив на робочу суботу, 16 січня, курс 28 гривень 5 копійок за долар, це на 1 копійку менше за офіційний курс на сьогодні.

За даними Finance.ua, торги на міжбанківському ринку завершуються на рівні 28 гривень 6–8 копійок за долар, це дещо вище за рівень відкриття торгів (28 гривень 5,5–7,5 копійки за долар).

Фахівці сайту «Мінфін» відзначили впродовж сесії «поступове зростання котирувань за рахунок невеликої переваги попиту на валюту над пропозицією».