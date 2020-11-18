Експерти на Заході скептично оцінюють шанси України отримати гроші МВФ

«Повна домовленість щодо дій необхідна перед переглядом програми» – так прокоментувала директор-розпорядник МВФ Кристаліна Георгієва свою розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

У своєму дописі у твітері вона назвала розмову конструктивною і заявила, що серед питань обговорювались незалежність центрального банку і зусилля для подолання корупції.

Зеленський більш оптимістично відгукнувся про розмову.

«Наші команди мають міцну довіру й тісно працюють, щоб якнайшвидше прийняти місію МВФ», – написав він у твітері.

Експерти на Заході скептично поставились до шансів України отримати гроші МВФ у найближчому майбутньому.

Британська економіста з Oxford Economics Євгенія Слепцова назвала поїздку голови НБУ Кирила Шевченка до Вашингтона «повним фіаско» і припустила, що НБУ може вдатись до «друкування грошей» для фінансування дефіциту бюджету, «надаючи рефінансування банкам, щоб вони купували ОВДП приблизно на 150 мільярдів гривень».

Слепцова також назвала загрози для антикорупційної системи в Україні «останнім гвіздком у домовину шансів швидко поновити співпрацю з МВФ».

Еліна Рибакова з американського Міжнародного інституту фінансів привернула увагу до того, наскільки багато тривожних повідомлень надходило останнім часом від колишніх і теперішніх посадовців НБУ, навівши лише деякі заголовки: «Зеленський сказав мені піти», «Троянський кінь в НБУ», «Кредит довіри з МВФ потрібно буде відбудовувати з нуля».

9 червня МВФ затвердив програму stand by для України. Перший транш у 2,1 мільярда Україна отримала майже відразу. Відтоді Україна не виконує умови для поновлення переговорів про наступний транш.

Від наявності програми МВФ також залежить інше міжнародне фінансування України.

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