Голова НБУ у США заявив, що продовження співпраці з МВФ є стратегічно важливим для України

Голова Національного банку України Кирило Шевченко 9 листопада зустрівся з головою місії МВФ в Україні Іванною Владковою Голлар. Як передає пресслужба НБУ, під час зустрічі Шевченко запевнив, що Національний банк залишається відданим порядку денному реформ, які Україна проводила в останні роки.

«Продовження співпраці з МВФ є стратегічно важливим для України. Іншого варіанту ми не розглядаємо. Ми готові до роботи місії у найкоротші терміни», – сказав Шевченко.

Голова Національного банку також підкреслив, що НБУ продовжує впроваджувати реформи у фінансовому секторі та виконувати зобов’язання перед міжнародними партнерами.

«Національний банк виконує взяті на себе зобов’язання в межах програми stand-by. Ми зберігаємо послідовну монетарну політику, дотримуємося режимів інфляційного таргетування та гнучкого курсу гривні, а також посилюємо реформу корпоративного управління в державних банках. Крім того, НБУ працює над скороченням частки проблемних кредитів банків. Зокрема, наприкінці червня Рада фінансової стабільності ухвалила трирічні плани зниження проблемних кредитів у державних банків», – додав Шевченко.

7 травня після багатомісячних переговорів із Україною щодо трирічної програми розширеного фінансування МВФ урешті відмовився від неї і запропонував вужчу програму stand-by через «безпрецедентну невизначеність щодо економічних і фінансових перспектив і необхідність зосередити політичні пріоритети на короткостроковому стримуванні й стабілізації» в Україні. 9 червня Рада директорів Міжнародного валютного фонду схвалила 18-місячну програму співпраці з Україною на п’ять мільярдів доларів, яка буде виконана в разі виконання Україною низки умов. Перший транш у 2,1 мільярда доларів Україна отримала вже 12 червня.

1 червня голова Національного банку України Яків Смолій подав у відставку, заявивши про «систематичний політичний тиск». Його відставка, а потім і призначення на його місце Кирила Шевченка викликали значне занепокоєння у світі, зокрема в фінансових установах, у тому числі і в МВФ, і в бізнесових колах, щодо незалежності Нацбанку і подальшого перебігу реформ в Україні. Новий голова Нацбанку заявив про продовження партнерства з МВФ.