Директорка МВФ після розмови з Зеленським: до перегляду програми необхідне повне узгодження дій

Директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва назвала конструктивною свою вчорашню розмову з президентом України Володимиром Зеленським. При цьому вона наголосила, що до перегляду програми співпраці фонду з Україною необхідне «повне узгодження дій».

«Конструктивна телефонна розмова з президентом Зеленським щодо реалізації програми МВФ, незалежності центрального банку і боротьби з корупцією. Повне узгодження дій необхідне до перегляду програми», – написала Георгієва пізно ввечері 17 листопада у твіттері.

Раніше про цю розмову повідомили в Офісі президента України.

«Співрозмовники обговорили епідемічну ситуацію у світі та невизначеність для глобальної економіки у зв’язку з пандемією COVID-19. Президент наголосив, що Україна високо цінує всебічну підтримку МВФ... Глава держави зауважив, що Україна не зупинялася у виконанні взятих на себе обов’язків у межах програми stand-by», – йдеться в повідомленні ОПУ.

Повідомляється, що сторони обговорили важливість ухвалення збалансованого бюджету на 2021 рік, а також «ризики недавнього рішення Конституційного суду про скасування частини положень антикорупційного законодавства».

Ще на початку вересня голова Національного банку Кирило Шевченко висловлював сподівання, що Міжнародний валютний фонд передасть Україні новий транш до кінця 2020 року. З аналогічними заявами виступали й інші представники української влади.

7 травня після багатомісячних переговорів із Україною щодо трирічної програми розширеного фінансування МВФ урешті відмовився від неї і запропонував вужчу програму stand-by через «безпрецедентну невизначеність щодо економічних і фінансових перспектив і необхідність зосередити політичні пріоритети на короткостроковому стримуванні й стабілізації» в Україні.

9 червня Рада директорів Міжнародного валютного фонду схвалила 18-місячну програму співпраці з Україною на п’ять мільярдів доларів, яка буде виконана в разі виконання Україною низки умов. Перший транш у 2,1 мільярда доларів Україна отримала 12 червня.

1 червня голова Національного банку України Яків Смолій подав у відставку, заявивши про «систематичний політичний тиск». Його відставка, а потім і призначення на його місце Кирила Шевченка викликали значне занепокоєння у світі, зокрема в фінансових установах, у тому числі і в МВФ, і в бізнесових колах, щодо незалежності Нацбанку і подальшого перебігу реформ в Україні. Новий голова Нацбанку заявив про продовження партнерства з МВФ.