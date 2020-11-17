Зеленський поговорив по телефону з очільницею МВФ. В ОПУ розповіли, про що йшлося

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою, повідомила ввечері вівторка пресслужба Офісу президента.

«Співрозмовники обговорили епідемічну ситуацію у світі та невизначеність для глобальної економіки у зв’язку з пандемією COVID-19. Президент наголосив, що Україна високо цінує всебічну підтримку МВФ... Глава держави зауважив, що Україна не зупинялася у виконанні взятих на себе обов’язків у межах програми stand-by», – йдеться в повідомленні ОПУ.

Повідомляється, що сторони обговорили важливість ухвалення збалансованого бюджету на 2021 рік, а також «ризики недавнього рішення Конституційного суду про скасування частини положень антикорупційного законодавства».

«У нас сконцентрована спільна позиція всіх антикорупційних органів, громадських організацій, дипломатичного корпусу, міжнародних партнерів для врегулювання ситуації та повного відновлення антикорупційної інфраструктури», – повідомляє Офіс президента з посиланням на сказане Володимиром Зеленським по телефону із Крісталіною Георгієвою.

7 травня після багатомісячних переговорів із Україною щодо трирічної програми розширеного фінансування МВФ урешті відмовився від неї і запропонував вужчу програму stand-by через «безпрецедентну невизначеність щодо економічних і фінансових перспектив і необхідність зосередити політичні пріоритети на короткостроковому стримуванні й стабілізації» в Україні. 9 червня Рада директорів Міжнародного валютного фонду схвалила 18-місячну програму співпраці з Україною на п’ять мільярдів доларів, яка буде виконана в разі виконання Україною низки умов. Перший транш у 2,1 мільярда доларів Україна отримала 12 червня.

1 червня голова Національного банку України Яків Смолій подав у відставку, заявивши про «систематичний політичний тиск». Його відставка, а потім і призначення на його місце Кирила Шевченка викликали значне занепокоєння у світі, зокрема в фінансових установах, у тому числі і в МВФ, і в бізнесових колах, щодо незалежності Нацбанку і подальшого перебігу реформ в Україні. Новий голова Нацбанку заявив про продовження партнерства з МВФ.