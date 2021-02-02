Україна веде переговори з МВФ про створення спеціалізованого фінансового суду – голова НБУ

Україна почала переговори з місією Міжнародного валютного фонду про можливість створення спеціалізованого фінансового суду, заявив голова Національного банку України Кирило Шевченко.

Цей суд мав би на меті розглядати спори про банківські позики, щоб впоратися зі зростанням числа несплачених кредитів, сказав він 1 лютого в інтерв’ю агентству Reuters.

Пропонований орган мав би захищати позикодавців, які на практиці не мають іншої можливості повернути свої кошти через нинішню юридичну систему, уражену корупцією, і скоротити відсоток несплачених кредитів до 24 до 2023 року з нинішніх 42. А це, в свою чергу, мало б привабити в Україну іноземних приватних інвесторів, вважає голова НБУ.

«Обсяг кредитів у банківській системі становить понад 1 трильйон гривень, або близько 40 мільярдів доларів. Це велика сума, яку варто захищати», – сказав Шевченко.

За його словами, тому нині й дискутується можливість створити в Україні або окремий спеціалізований суд, або спеціалізовану палату вже наявного суду.

Україна нині перебуває в процесі переговорів із МВФ щодо можливості отримання наступного траншу позики. Як заявляв у середині січня міністр фінансів України Сергій Марченко, Україні потрібна співпраця з МВФ. Він нагадав, що проєкт бюджету готували з урахуванням коштів, що мали б бути отримані від фонду, і тому без співпраці з ним виникне питання про перегляд бюджету.

7 травня 2020 року після багатомісячних переговорів із Україною щодо трирічної програми розширеного фінансування МВФ урешті відмовився від неї і запропонував вужчу програму stand-by через «безпрецедентну невизначеність щодо економічних і фінансових перспектив і необхідність зосередити політичні пріоритети на короткостроковому стримуванні й стабілізації» в Україні.

9 червня Рада директорів Міжнародного валютного фонду схвалила 18-місячну програму співпраці з Україною на п’ять мільярдів доларів, яка буде виконана в разі виконання Україною низки умов. За цією програмою перший транш у 2,1 мільярда доларів Україна отримала 12 червня 2020 року. Відтоді нових коштів за цією програмою МВФ Україні більше не надавав, хоча їх чекали ще восени 2020-го. Тепер в українському уряді заявляють, що сподіваються отримати ці кошти навесні.