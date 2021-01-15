ОП про рішення запровадити держрегулювання цін на газ: Україна не повертається до держрегулювання

В офісі президента України заявили, що ухвалене там днями рішення запровадити державне регулювання цін на газ не означає, що Україна повертається до державного регулювання цін на газ.

«Впровадження на період карантинних обмежень державного регулювання ціни на газ для населення – це вкрай необхідний тимчасовий захід, і він є найбільш ефективним в умовах зловживань із боку компаній-постачальників газу. Ми не повертаємося до державного регулювання цін на природний газ, і я підкреслюю, що це рішення є тимчасовим і спричинене лише критичною ситуацією: нам потрібно захистити українців, особливо у ті дні, коли температурні режими будуть падати», – написала в фейсбуці заступниця голови офісу президента Юлія Свириденко.

«Голова держави та уряд України мають політичну волю для продовження реформ. Ми переконані у потребі довгострокових і сталих рішень, працюємо над запровадженням чесних і прозорих правил на ринку», – додала вона.

Після того, як із початку січня в Україні зросли ціни на побутовий газ, що разом із іншими підвищеннями цін на комунальні послуги стало викликати акції протесту в багатьох місцях України, у владі стали обмірковувати, як ці тарифи знизити знову. Відтак на нараді в офісі президента 13 січня було вирішено відмовитися від ринкових цін і знову запровадити державне регулювання цін на газ, директивно знизивши їх більш ніж на 30 відсотків. Як стверджували, цей принцип мав бути впроваджений і почати діяти повністю з початку лютого і до закінчення або карантину, або опалювального сезону.

«Це не означає, що ми відходимо від ринкового регулювання ціни на газ, але оскільки на даний момент надзвичайно складна ситуація з карантинними обмеженнями, з COVID, із можливістю людей отримувати додаткові доходи, відповідно, буде запроваджено державне регулювання», – заявив на тій нараді прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

14 січня прем’єр заявив, що уряд провів «конструктивну» зустріч із представниками Міжнародного валютного фонду щодо питання ціни газу для населення, але подробиць цієї зустрічі не навів. Також про неї не повідомляли і в МВФ. Під час віртуального брифінгу того ж дня в МВФ із Вашингтону речник фонду Джеррі Райс, говорячи про поновлення віртуальної місії МВФ в Україну цими днями, про конкретні питання дискусії не згадував.

Також 14 січня міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що Міжнародний валютний фонд занепокоєний наміром українського уряду найближчим часом ухвалити рішення про повернення до державного регулювання цін на газ для побутових споживачів.

В інтерв’ю «Радіо НВ» він нагадав, що Україна в меморандумі з МВФ узяла на себе чіткі зобов’язання щодо ринкового тарифоутворення на ринку природного газу. При цьому Марченко заявив, що на той день рішення про зниження цін іще не було ухвалене.

Міністр підтвердив, що Україні потрібна співпраця з МВФ. Він нагадав, що проєкт бюджету готували з урахуванням коштів, отриманих від фонду, і тому без співпраці з ним виникне питання про перегляд бюджету.

Сьогодні, 15 січня, Шмигаль підтвердив, що в Міжнародному валютному фонді висловили занепокоєння фіксованим тарифом на газ, бо це державне регулювання.

«Ми продовжуємо розмову з МВФ. Вони занепокоєні, переживають, щоб не повернулося державне тарифне регулювання. Ні. Ми будемо працювати на ринку газу, на ринку електроенергії. У цьому випадку ці заходи спеціалізовані до того, щоб захистити українців від біржових коливань. Ми розробимо річний продукт, який захистить громадян від непередбачуваних коливань», – заявив Шмигаль в ефірі телеканалу «1+1».

При цьому він висловив переконання, що, попри все, Україна таки отримає новий транш від МВФ. Він не став уточнювати, коли такий транш міг би надійти.

Раніше прем’єр заявляв, що уряд очікує на черговий транш від МВФ у лютому-березні 2021 року.

7 травня 2020 року після багатомісячних переговорів із Україною щодо трирічної програми розширеного фінансування МВФ урешті відмовився від неї і запропонував вужчу програму stand-by через «безпрецедентну невизначеність щодо економічних і фінансових перспектив і необхідність зосередити політичні пріоритети на короткостроковому стримуванні й стабілізації» в Україні.

9 червня Рада директорів Міжнародного валютного фонду схвалила 18-місячну програму співпраці з Україною на п’ять мільярдів доларів, яка буде виконана в разі виконання Україною низки умов. За цією програмою перший транш у 2,1 мільярда доларів Україна отримала 12 червня 2020 року. Відтоді нових коштів за цією програмою МВФ Україні більше не надавав, хоча їх чекали ще восени 2020-го.