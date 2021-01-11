Арахамія: готуємо антикризовий план для проблем, які можуть виникнути через підвищення тарифів

«Слуга народу» готує антикризовий план для вирішення проблем, які можуть виникнути через підвищення тарифів в Україні, повідомив голова фракції Давид Арахамія у фейсбуці.

«Від імені фракції «Слуга Народу» повідомляю, що ми готуємо план антикризових заходів для вирішення проблем, які можуть виникнути через підвищення тарифів. Він буде напрацьований і оприлюднений у найближчі дні», – написав Арахамія.

За його словами, на 12 січня запланована нарада з прем’єром, виконувачем обов’язки міністра енергетики, представниками Офісу президента і всіма, кого стосується це питання.

«Якщо потрібні будуть швидкі рішення – ми готові їх ухвалювати в будь-який час. Зараз маємо розібратися з тим, що відбулося, наскільки обґрунтоване підвищення і як у цій ситуації захистити людей», – додав народний депутат.

Уряд скасував з 1 січня пільговий тариф на перші 100 кВт-год електроенергії у розмірі 0,9 грн/кВт на годину і встановив єдиний тариф для побутових споживачів у розмірі 1,68 грн/кВт на годину до 31 березня 2021 року.

Крім того, в Україні зросла ціна на газ. У січні для клієнтів державної компанії «Нафтогаз України» вартість зросте на 14 відсотків – до 7,22 гривні без вартості доставки.