Тарифи на газ для населення знизять на понад 30% – нарада в ОП

Тарифи на газ для населення будуть знижені на понад 30%, заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на нараді в Офісі президента, повідомляє 13 січня пресслужба голови держави.

«Сьогодні на нараді під керівництвом президента України досягнуто рішення про запровадження на час карантину державного регулювання цін на газ. Це не означає, що ми відходимо від ринкового регулювання ціни на газ, але оскільки в даний момент надзвичайно складна ситуація з карантинними обмеженнями, з COVID, з можливістю людей отримувати додаткові доходи, відповідно, буде запроваджено державне регулювання. Орієнтовно сьогодні деякі облгази продають за ціною більше 10 гривень, тобто із запровадженням цього регулювання відбудеться зниження ціни газу більш ніж на 30%», – сказав прем’єр-міністр.

За словами виконувача обов’язків міністра енергетики Юрія Вітренка, це рішення має бути впроваджене й повністю запрацює вже з лютого.

«Тобто з 1 лютого всі споживачі України будуть сплачувати суттєво менше за природний газ. Можу сказати, що, за нашими даними, середня ціна на газ в Україні в січні була вище, ніж 9600 гривень. Відповідно, ціна буде знижена в середньому для населення України до 6999 гривень», – сказав Вітренко.

«Окрім цього, є низка рішень по цінах за розподіл газу – так звана абонплата. Також ми опрацювали це з профільним комітетом, депутатами Верховної Ради – проситимемо про ухвалення відповідного законопроєкту і зниження ціни в галузі розподілу газу і зменшення цієї абонплати», – додав Денис Шмигаль.

Президент Зеленський назвав ринкові ціни на газ «завеликими, особливо якщо зважати на пандемію».

«Однак пам’ятайте, що ми зберігаємо реформу. Ці зміни – не крок назад. Це зміни, які потрібні кожному українцю у зв’язку зі складною економічною ситуацією, у якій ми опинилися через пандемію. Обмеження тарифної сітки – це ідеологія лише карантинних заходів», – додав Зеленський.

На нараді були присутні представники Кабінет міністрів, НКРЕКП, очільник НАК «Нафтогаз України» і фахівці у галузі економіки, електро- та газової енергетики, повідомили в ОП.

На початку цього тижня прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що українська влада напрацювала два підходи, які дозволять суттєво знизити тариф на газ для населення.

У січні для клієнтів державної компанії «Нафтогаз України» ціна на газ зросла на 14 відсотків – до 7,22 гривні без вартості доставки.