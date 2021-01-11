Шмигаль: напрацювали два підходи, які дозволять суттєво знизити тарифи на газ для населення

Українська влада напрацювала два підходи, які дозволять суттєво знизити тариф на газ для населення, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у телеграмі.

«Перший підхід — це формування тарифів на газ за формулою «ціна на європейських хабах «мінус» транспортування газу до України», який пропонує Міністерство енергетики. Крім того, пропонується тимчасово обмежити маржу для газопостачальників», – написав Шмигаль.

За його словами, очікуваним результатом буде «суттєве зниження тарифів і нівелювання спроб спекулянтів зберегти надприбутки в умовах формування нових європейських правил».

«Другий підхід, який пропонує державна компанія «Нафтогаз», — це посилення конкуренції на ринку шляхом обов’язкової публікації всіма газопостачальними компаніями свого річного тарифу на газ, як це вже робить «Нафтогаз». Крім того, пропонується, аби газопостачальні компанії почали активно конкурувати за базу споживачів, що призведе до зниження тарифів у межах відкритих торгів», – заявив Шмигаль.

Він вважає, що очікуваним результатом буде посилення конкуренції та, як наслідок, суттєве зменшення платіжок для українців.

Прем’єр наголосив, що важливою політикою залишається підтримка найбільш незахищених верств населення. Сьогодні в Україні 3,1 млн домогосподарств отримують субсидії для оплати комунальних послуг. Середній розмір нарахувань у листопаді 2020 року становив 1,6 тисячі гривень.