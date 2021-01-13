Висока маржа і монополія. Що буде з ціною на газ і електроенергію для населення?

Минулими вихідними низкою регіонів України прокотилися вуличні протести з вимогою не підвищувати комунальні тарифи. Зокрема – на газ та електроенергію. На акції виходили в Харкові та Харківській області, Миколаєві, Полтаві, Івано-Франківську та у рідному місті президента – Кривому Розі. Люди вимагали зберегти тарифи, котрі діяли до 1 січня 2021 року, скасувати нові тарифи на газ і його транспортування, а також повернути пільговий тариф на електроенергію.

У відповідь на протести, президент Володимир Зеленський доручив уряду розв’язати проблему високих тарифів на газ для населення, а Денис Шмигаль уже розповів як виконуватиме це доручення.

Що обіцяв Зеленський на виборах?

Ще під час своєї передвиборчої кампанії Володимир Зеленський, коли був у статусі кандидата в президенти, не раз говорив про зниження тарифів на послуги ЖКГ.

«З усіма цими монополіями, звичайно ж, треба боротися на рівні держави. Наша держава не бореться... Як може наша держава боротися із монополією, якщо вона сама зростила цю монополію?» – риторично запитував Володимир Зеленський у лютому 2019 року.

Такий самий наратив звучав і від експертів, які тоді були частиною «Зе!команди». Зокрема нинішній народний депутат від «Слуга Народу», а раніше експерт з енергетичних питань «Зе!команди», Андрій Герус запевняв, що як тільки в Україні відкриють ринок електричної енергії, то ціна одразу впаде на 15%.

Тим не менш, із нового 2021 року в Україні подорожчав газ та електроенергія для населення.

Власне, саме це і згадували учасники акції протесту у Полтаві минулими вихідними. Вони прийшли під облраду з плакатами «Владо не бикуй» та запитанням «Кінець епохи бідності?» – згадуючи передвиборчі обіцянки Володимира Зеленського та його команди.

Що і на скільки подорожчало?

Торік, споживачі, котрі використовували до 100 кВт на годину за місяць, сплачували за тарифом 90 копійок за кожен. Хто споживав більше , той платив по 1,68 грн. З нового року усі побутові споживачі платять по 1,68 грн/кВт год незалежно від споживання електроенергії.

Щодо газу, то з 1 січня для клієнтів державної компанії «Нафтогаз України» вартість газу зросла на 14% – до 7,22 гривні, тоді як у грудні ціна становила 6,33 грн. Це без урахування транспортування. Щоправда, клієнтами «Нафтогазу» є приблизно лише 4% від усіх побутових споживачів в Україні, пояснюють у цій державній компанії. Інші споживачі купують газ у приватних компаній.

На сайті регулятора галузі – НКРЕКП – згадують про те, що ліцензію на продаж та транспортування газу мають майже 940 компаній.

Із 1 січня більшість таких компаній також підняли ціни на газ. Наприклад, тариф «Київоблгазу» зросте з 0,81 грн до 1,55 грн за кубометр, а «Київгазу» – з 0,28 грн до 0,32 грн за куб (без ПДВ). Відповідно, середня вартість газу з урахуванням транспортування складатиме не менше від 8-9 гривень за кубометр.

Перешкоджання у виборі постачальника

Регулятор галузі НКРЕКП неодноразово повідомляв, що громадяни України можуть вільно обирати постачальника природного газу. Мовляв, якщо один постачальник бере за транспортування дорого, то можна піти до іншого. Проте, на практиці, це зробити не так вже і просто, стверджують у «Нафтогазі».

«Є багато скарг із регіонів, стосовно того, що людям перешкоджають у вільному виборі постачальників послуг. На ринку природного газу, з серпня минулого року, працює вільний ринок. Є досить багато пропозицій, котрі на 30-40% нижчі за ціни у старих постачальників. Люди реально можуть економити, але є інформація, що «Облгази» чи «Газбуди» не дають змінити постачальника. Перешкоджають по-різному: то не дають якусь інформацію для переходу, то залякують відключеннями, то нараховують якісь нові платежі. Виходить, що реалізувати своє законне право на те, щоб платити менше, людина не може, бо їй перешкоджають це зробити», – стверджує Олексій Хабатюк, заступник начальника департаменту з енергоефективності «Нафтогаз України».

За словами Хабатюка, задача влади, наразі, використати усі можливі інструменти щоби запобігти укоріненню монополії на ринку газу і зробити так, щоб споживач міг змінити постачальника у будь-який момент «легко, швидко і безболісно».

На що підуть кошти?

У той же час тарифну складову перевіряє та формує регулятор ринку НКРЕКП, зазначає енергетичний експерт Віталій Волинець.

«Очевидно, НКРЕКП вирішило, що тариф треба піднімати для того, щоб підтримувати газову інфраструктуру на належному рівні. Якщо цю систему не підтримувати, то ми будемо отримували проблеми та трагедії, як днями сталася на Полтавщині. Про це також треба пам'ятати», – каже експерт.

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Разом з тим, експерт звертає увагу на надвеликий прибуток окремих гравців на газовому ринку: «По тих контактах, що пропонують «Облгази» чи «Газбуди», ціна на газ сягає до 10 гривень за кубометр. На мою думку, це дуже велика маржинальна складова. Це «надмаржинальність», на сьогодні», – каже Волинець.

За словами експерта, якщо уряд і запустить якісь механізми зниження цін на газ для населення, то українці це відчують, у кращому випадку, з лютого.

Що каже влада?

На другий день після тарифних протестів президент Володимир Зеленський поставив Кабміну завдання терміново розв'язати питання із тарифами на газ для населення. Він заявив, що «ми не можемо дозволити зростання ціни для наших громадян», передає Офіс президента.

Денис Шмигаль уже розповів, як він буде виконувати прохання президента. За словами прем'єр-міністра, українська влада напрацювала два підходи, які дозволять суттєво знизити тариф на газ для населення.

«Перший підхід – це формування тарифів на газ за формулою «ціна на європейських хабах «мінус» транспортування газу до України», який пропонує Міністерство енергетики. Крім того, пропонується тимчасово обмежити маржу для газопостачальників», – написав Шмигаль у фейсбуці.

За його словами, очікуваним результатом буде «суттєве зниження тарифів і нівелювання спроб спекулянтів зберегти надприбутки в умовах формування нових європейських правил».

«Другий підхід, який пропонує державна компанія «Нафтогаз», – це посилення конкуренції на ринку шляхом обов’язкової публікації всіма газопостачальними компаніями свого річного тарифу на газ, як це вже робить «Нафтогаз». Крім того, пропонується, аби газопостачальні компанії почали активно конкурувати за базу споживачів, що призведе до зниження тарифів у межах відкритих торгів», – заявив Шмигаль.

У свою чергу, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що президентська парламентська сила також готує свій антикризовий план.

«Від імені фракції «Слуга Народу» повідомляю, що ми готуємо план антикризових заходів для вирішення проблем, які можуть виникнути через підвищення тарифів. Він буде напрацьований і оприлюднений у найближчі дні», – написав Арахамія.

Якщо у владних кабінетах вже й ухвалили якесь рішення на користь зниження тарифів, то про нього, ймовірно стане відомо лише 13 січня, під час урядової наради.

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