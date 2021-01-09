На Полтавщині вибухнув магістральний газопровід, користувачів просять вимкнути газ (оновлено)

У Лубенському районі Полтавської області стався вибух на магістральному газопроводі «Укртрансгазу», повідомила місцева газорозподільча й газопостачальна компанія «Лубнигаз».

Компанія попереджає, що можливе аварійне переривання газопостачання, і закликає мешканців ураженого регіону закрити конфорки і перекрити газові крани, щоб після відновлення не сталося витоку газу.

За даними компанії, вибух стався біля села Калайдинці Лубенського району.

Внаслідок аварії на магістральному газопроводі залишилися без газопостачання населені пункти, що приєднані до газорозподільної станції Куйбишево (село Вишневе).

Це населені пункти колишнього Оржицького району, який 2020 року внаслідок адміністративної реформи ввійшов до розширеного Лубенського: Лазiрки, Новооржицьке, Райозеро, Тарасенкове, Вишневе, Яблуневе, Воронинцi, Черевки, Хорошки, Нове, Загребельне, Тимки, Пилиповичі.

«Лубнигаз» направив до місця аварії дві аварійні бригади, співробітники інших аварійних бригад терміново викликаються на роботу, повідомила компанія й закликала в разі виникнення аварійних ситуацій або появи запаху газу терміново телефонувати на номер 104.

Через якийсь час компанія повідомила, що лінія 104 перевантажена від великої кількості дзвінків, тож вона терміново почала роботу свого колцентру за телефонами 0800502484 або 0536164410.

«Будь ласка, усі нетермінові питання пишіть в приватні повідомлення фейсбуку, кількість ліній колцентру та служби 104 обмежена – важливо залишати їх вільними для можливих екстрених ситуацій», – наголосили в «Лубнигазі».