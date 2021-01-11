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11 січня 2021, Київ 17:20
Новини | Економіка

В.о. міністра енергетики представив Офісу президента план зниження ціни на газ

У січні для клієнтів державної компанії «Нафтогаз України» ціна на газ зросла на 14 відсотків 

Виконувач обов’язків міністра енергетики Юрій Вітренко представив під час наради з Офісом президента попередній план зниження тарифів на газ та встановлення ціни, «яка була б справедливою з точки зору споживача».

«Тарифи на газ для населення мають бути справедливими. Ціна на газ зростає на ринку через погодні умови та інші причини, які склалися в Європі, і ми не можемо дозволити зростання ціни для наших громадян», – заявив президент України Володимир Зеленський.

У січні для клієнтів державної компанії «Нафтогаз України» ціна на газ зросла на 14 відсотків – до 7,22 гривні без вартості доставки.

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