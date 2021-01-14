Шмигаль заявив про «конструктивну зустріч» з МВФ щодо ціни на газ

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про зустріч із представниками Міжнародного валютного фонду щодо питання ціни газу для населення.

«Провели конструктивну зустріч з МВФ щодо ціни на газ. Позиція нашого уряду: ринок газу в Україні має працювати. На жаль, деякі гравці ринку продовжують зловживати становищем, від чого страждають українці. Маємо знайти компроміс, що вже сьогодні захистить людей і допоможе ринку газу розвиватися у майбутньому», – повідомив Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

Позиції МВФ про перебіг зустрічі наразі немає.

Напередодні прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що тарифи на газ для населення будуть знижені на понад 30%, вказуючи, що буде запроваджене «державне регулювання». Президент України Володимир Зеленський, у свою чергу, називав ринкові ціни на газ «завеликими, особливо якщо зважати на пандемію».

На початку цього тижня прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що українська влада напрацювала два підходи, які дозволять суттєво знизити тариф на газ для населення.

У січні для клієнтів державної компанії «Нафтогаз України» ціна на газ зросла на 14 відсотків – до 7,22 гривні без вартості доставки.