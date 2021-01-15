Уряд розробить «річний газовий продукт» для захисту від різких коливань цін на ринку – Шмигаль

Уряд розробить «річний газовий продукт», коли ціна на газ для споживачів фіксуватиметься на рік, задля захисту від непередбачуваних зростань, заявив в ефірі телеканалу «1+1» прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Державна компанія «Нафтогаз» та інші постачальники газу вирахують ціну своїх річних продуктів та запропонують українцям фіксовану ціну», – сказав Шмигаль.

За його словами, такий принцип діє у більшості країн Європи, а люди можуть обирати фіксовану ціну на рік або на місяць.

Восени минулого року, каже Шмигаль, десятки тисяч українців підписали річні контракти на постачання газу за ціною 4,70 грн за кубічний метр.

«Уряд вирішив зафіксувати верхню межу ціни газу не вище 6,99 грн за кубічний метр. Це ринок, це ціна газу на ринку, але верхня межа не може перевищувати цю цифру. Ця ціна діятиме на період карантину або до кінця опалювального сезону, тобто як мінімум до квітня. Далі будемо дивитися, якою буде ситуація. Можливо, ціна піде різко вниз, тоді ми знімемо це обмеження», – додав прем’єр-міністр.

Раніше Денис Шмигаль заявляв, що тарифи на газ для населення будуть знижені на понад 30%, вказуючи, що буде запроваджене «державне регулювання». Президент України Володимир Зеленський, у свою чергу, називав ринкові ціни на газ «завеликими, особливо якщо зважати на пандемію».

На початку цього тижня прем’єр-міністр заявив, що українська влада напрацювала два підходи, які дозволять суттєво знизити тариф на газ для населення.

У січні для клієнтів державної компанії «Нафтогаз України» ціна на газ зросла на 14 відсотків – до 7,22 гривні без вартості доставки.