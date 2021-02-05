«Ми почуваємося впевнено» – Мендель про зібрані докази проти Тараса Козака

Речниця Володимира Зеленського Юлія Мендель заявляє, що Офіс президента має достатньо доказів для запровадження санкцій проти Тараса Козака. Разом із тем, розкрити деталі справи, на підставі якої проти Тараса Козака запровадили санкції, Мендель відмовилася.

«Були надані дані, котрі доводять, що власники цих телеканалів порушували закон України і вели антидержавницьку діяльність, і про те, що було фінансування з іншої країни. Це те, як я можу сформулювати, і більше надати інформації не можу. Якщо будуть якісь судові процеси, то ми (Офіс президента – ред.) почуваємося впевнено в тих позиціях, які були надані для того, щоб були запроваджені ці санкції», – сказала Юлія Мендель у прямому ефірі Радіо Свобода.

Раніше перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко в інтерв’ю російському ресурсові «Медуза» заявив, що РНБО запровадила санкції проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака, базуючись на отриманій від Служби безпеки інформації щодо фінансування тероризму, і ці дані є «частково секретними».

Видання ZN.UA, посилаючись на власні джерела в СБУ та Офісі президента, опублікувало 3 лютого дані, що підставою для введення санкцій проти Козака та пов’язаних із ним телеканалів «112 Україна», Newsone і ZIK стало розслідування, проведене спецслужбами України, в ході якого встановлено, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму. Офіційно цю інформацію не підтверджували й не спростовували.

2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака і восьми пов’язаних із ним юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne та ZiK.

Телеканали у своїй заяві розкритикували санкції і назвали рішення влади «політичною розправою над невгодними ЗМІ».

Рішення підтримала низка західних союзників України, але були й застереження з-за кордону щодо необхідності дотримання права на висловлювання, і критика з боку кількох міжнародних журналістських організацій. Київ відповідає, що згадані канали були інструментами пропаганди, а не засобами інформації.

Верховний суд отримав позов із вимогою скасувати санкції проти каналів Козака.