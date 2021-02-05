Корнієнко: Сакції проти Козака базуються на «частково секретних» даних СБУ про фінансування тероризму

РНБО запровадило санкції проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака, базуючись на отриманій від Служби безпеки інформації щодо фінансування тероризму, і ці дані є «частково секретними». Про це в інтерв’ю російському ресурсу «Медуза» заявив перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко.

«Ця інформація частково є секретною, але вона дає підстави вважати, що дані телеканалів фінансуються з Росії. А з Росією у нас зараз, як відомо, непроста ситуація в плані фінансування різних терористичних організацій та невідомих республік», – наголосив Корнієнко.

Він додав, що рішення РНБО, підписане президентом Володимиром Зеленським, є законним, адже закон про санкції має широке формулювання, що дозволяє запроваджувати їх проти громадян України, якщо ті пов’язані з тероризмом або його фінансуванням.

Виконавчий директор та член правління ЦПК Дар’я Каленюк у блозі на «Українській правді» пише про те, що зв’язок депутата «ОПЗЖ» Тараса Козака із незаконними збройними угрупованнями «ЛНР» і «ДНР», а також постачанням вугілля з окупованих територій почався ще з 2014 року. Йдеться про договір із компанією Arida Global Limited з Гонконга на поставку десятків тисяч тонн вугілля, укладений 16 грудня 2014 року ПАТ «Центренерго».

Видання ZN.UA, посилаючись на власні джерела в СБУ та Офісі президента, опублікувало 3 лютого дані, що підставою для введення санкцій проти Козака та пов’язаних із ним телеканалів «112 Україна», Newone та ZIK стало розслідування, проведене спецслужбами України, в ході якого встановлено, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.

Тарас Козак хоч і потрапив під санкції, однак досі не отримав підозру в фінансуванні тероризму. Депутат «Слуги народу», представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський в ефірі каналу «Україна 24» сказав, що це станеться, коли Офіс генпрокурора «збере достатню кількість доказів конкретних дій».

Радіо Свобода намагалось отримати коментар Тараса Козака щодо цих звинувачень, але на телефонні дзвінки він не відповідає.

Редакція розіслала запити до РНБО, Офісу президента України та на ім’я прем’єра Дениса Шмигаля, який також є членом РНБО. Наразі є відповідь лише від уряду: там відмовилися коментувати ймовірний зв’язок Тараса Козака зі схемами продажу вугілля з окупованих територій, а також те, чи було це причиною для застосування проти нього санкцій.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков пояснив свій голос проти санкцій тим, що відповідальних за співпрацю з Росією та фінансування тероризму мають карати згідно з законодавством. Натомість санкції, на його думку, запроваджують проти осіб, яких не можуть притягнути до відповідальності перед українським судом.