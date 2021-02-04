Симоньян запросила журналістів «112 Україна», NewsOne і ZiK працювати на RT

Головна редакторка російського телеканалу RT (російської фінансованої державою телекомпанії, раніше відомої як Russia Today) Маргарита Симоньян запропонувала роботу журналістам українських телеканалів «112 Україна», NewsOne і ZiK, проти яких в Україні запровадили санкції на п'ять років.

«Пропоную роботу співробітникам українських телеканалів, які щойно закрив демократ Зеленський», – написала Симоньян у твіттері.

2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака та восьми юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne та ZiK.

Телеканали у своїй заяві розкритикували санкції та назвали рішення влади «політичною розправою над невгодними ЗМІ». Віктор Медведчук заявив, що «Зеленський одним розчерком пера викинув на вулиці півтори тисячі журналістів та працівників телеканалів».

Рішення РНБО та Зеленського засудили: голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко, Міжнародна і Європейська федерації журналістів, Росія.

Привітали запровадження санкцій проти телеканалів, які пов’язують з Медведчуком: посол Британії Мелінда Сіммонз, посольство США в Україні, низка українських громадських ініціатив, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення.

В ЄС ще не визначились із позицією. Речник Верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки, віцепрезидента Європейської комісії Жозепа Борреля Петер Стано заявив Радіо Свобода, що ЄС уважно стежить за справою і буде зв’язуватися з українськими органами влади, щоб отримати більше інформації щодо запровадження санкцій.

Українські провайдери вже почали вимикати «112 Україна», NewsOne та ZIK.