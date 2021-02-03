Санкції проти «каналів Медведчука»: у РНБО не виключили «реагування» і на інші канали

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявляє, що РНБО за наявності «відповідних документів» буде реагувати на можливу антиукраїнську діяльність й інших телеканалів в Україні. Данілов сказав про це 3 лютого на брифінгу, відповідаючи на запитання про те, що телеканалів, які транслюють «зовсім не проукраїнські сюжети», в Україні багато.

«Таких каналів дуже багато. Залежно від того, коли у нас будуть відповідні документи, саме документи, не емоції…, буде відповідне реагування», – сказав секретар РНБО.

Він додав, що не має значення, де працюють такі канали: на сході, заході чи іншому регіоні.

Говорячи про вже запроваджені санкції стосовно телеканалів «112 Україна», NewsOne і ZIK, секретар РНБО повідомив, що рішення було ухвалене на підставі ухвали Верховної Ради від 2018 року і звернення Служби безпеки України з відповідними документами до апарату РНБО. Про зміст цих документів Данілов не повідомив, додавши, що частина з них є засекреченими.

Секретар РНБО наголосив, що все, що відбувається, «відбувається у рамках закону і Конституції».

Реагуючи на коментарі представників партії «Опозиційна платформа – За життя» про те, що закон про санкції передбачає запровадження обмежувальних заходів щодо іноземців або іноземних юридичних осіб, або українських юридичних осіб, що перебувають під контролем іноземних юросіб, Данілов сказав: «Скажіть мені, будь ласка, а хто сказав, що ці люди не підконтрольні іноземній державі? Почекайте, як то кажуть: «Скоро буде».

2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака та восьми юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne та ZIK, юридичним власником яких є Козак.

Телеканали у своїй заяві розкритикували санкції та назвали рішення влади «політичною розправою над невгодними ЗМІ».

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко заявив, що «позасудова раптова заборона діяльності трьох українських телеканалів – це надзвичайна ситуація».

Українські провайдери вже почали вимикати «112 Україна», NewsOne та ZIK.

Віктор Медведчук називає незаконними санкції проти каналів, які юридично належать Тарасу Козаку.