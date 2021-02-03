Голова Нацради про санкції проти «каналів Медведчука»: не вважаю їх журналістами, це – пропагандистські рупори

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення повідомила українським провайдерам телебачення про необхідність вимкнути мовлення каналів «112 Україна», Newsone і ZIK після того, як РНБО запровадила санкції проти них і їхнього формального власника – народного депутата від «ОПЗЖ» Тараса Козака. Водночас Нацрада не уповноважена оцінювати законність підстав для таких санкцій, повідомила у коментарі Радіо Свобода голова Нацради Ольга Герасим’юк.

«Ми маємо довести до відома наших ліцензіатів, якими є провайдери, про те, що є таке рішення, і що вони у своїй діяльності повинні керуватися цим рішенням [РНБО]. Як відомо, указ [президента] набирає чинності з моменту його опублікування і мусить бути виконаний. Щодо юридичної ситуації – питання не до мене», – сказала Герасим’юк.

Вона також відповіла на закиди депутатів від «ОПЗЖ» про те, що рішення РНБО, а також попередня діяльність Нацради стосовно каналів Козака є «наступом на свободу слова».

«Це не має жодного стосунку до свободи слова. Я взагалі не вважаю їх журналістами, це – пропагандистські рупори, це ніяка не журналістська діяльність... Це йдеться не про журналістів, це про людей, які обрали для себе служіння певним політикам, виконанням їхніх наративів. А наративи, як відомо, йдуть із Кремля. І це є питанням суверенітету і незалежності нашої країни», – сказала Герасим’юк.

Канали Козака, які пов’язують з його однопартійцем і кумом президента Росії Віктором Медведчуком, неодноразово порушували законодавство України, але скасувати їхні ліцензії раніше орган не міг, бо не має відповідних повноважень, зазначила голова Нацради.

«Напевно, у глядачів створили враження про те, що в Нацраді є така кнопка, яка може вимкнути ефір. Так от – ні. Ми живемо у демократичному суспільстві, і тому припинення ліцензій може відбуватися лише за рішенням суду... Щодо Newsone ми вже зробили подання до суду. І це вже питання судової реформи, чому суд так довго зволікає, розглядаючи це питання. Щодо «112-го» і ZIK, то вони теж мають певні порушення, які ми фіксуємо, є процедура цих фіксацій, і є процедура, яка дозволяє мовникам захищати свої позиції», – каже Герасим'юк.

Вона повідомила, що лише минулого року Нацрада винесла шість попереджень телеканалу «112 Україна», ZIK – п'ять, а питання Newsone зараз розглядається у судах, тому що орган подав позов про скасування їм ліцензії через мову ворожнечі в ефірі.

Віктор Медведчук вважає незаконними санкції проти каналів, які юридично належать Тарасу Козаку.

«Згідно із законом, на підставі якого винесені санкції, економічні та інші, вони не можуть бути застосовані щодо громадян України, а також юридичних осіб, зареєстрованих за українським законодавством», – наголосив Медведчук у відповідь на запитання Радіо Свобода.

«Інших підстав для застосування санкцій до громадянина України, народного депутата України, члена політради нашої партії Тараса Козака немає. Ні в чинному законодавстві, ні в Конституції», – сказав Медведчук.

2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака та восьми юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne та ZIK, юридичним власником яких є Козак.

Телеканали у своїй заяві розкритикували санкції та назвали рішення влади «політичною розправою над невгодними ЗМІ».

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко заявив, що «позасудова раптова заборона діяльності трьох українських телеканалів – це надзвичайна ситуація».

Українські провайдери вже почали вимикати «112 Україна», NewsOne та ZIK.