США підтримали блокування каналів «112 Україна», Zik та NewsOne в Україні

Сполучені Штати підтримують дії Києва щодо протидії «зловмисному впливу Росії». Про це йдеться в заяві посольства США в Україні, яку отримала редакція Радіо Свобода.

«США підтримують зусилля з протидії зловмисному впливу Росії, докладені вчора Україною на захист свого суверенітету й територіальної цілісності та відповідно до українського законодавства», – йдеться в повідомленні.

Відомство закликало до спільних зусиль, аби «не давати застосовувати дезінформацію як зброю в інформаційній війні проти суверенних держав».

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2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака та восьми юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne та Zik, юридичним власником яких є Козак.

Телеканали у своїй заяві розкритикували санкції та назвали рішення влади «політичною розправою над невгодними ЗМІ».

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Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко заявив, що «позасудова раптова заборона діяльності трьох українських телеканалів – це надзвичайна ситуація».

Українські провайдери вже почали вимикати «112 Україна», NewsOne та Zik.