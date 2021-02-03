Зеленський: Україна підтримує свободу слова, але не пропаганду країни-агресора

Україна підтримує свободу слова, але не пропаганду країни-агресора, заявив президент Володимир Зеленський, коментуючи санкції проти телеканалів «112 України», NewsOne та Zik.

«Санкції – це складне рішення. Україна міцно підтримує свободу слова. Не пропаганду, фінансовану країною-агресором, яка підриває Україну на її шляху до ЄС та євроатлантичної інтеграції. Боротьба за незалежність – це боротьба в інформацій війні за правду та європейські цінності», – написав Зеленський у твітері.

2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака та восьми юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne та Zik, юридичним власником яких є Козак.

Телеканали у своїй заяві розкритикували санкції та назвали рішення влади «політичною розправою над невгодними ЗМІ».

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко заявив, що «позасудова раптова заборона діяльності трьох українських телеканалів – це надзвичайна ситуація».

«Опозиційна платформа – За життя» збирається визначитися «з подальшими кроками» на своєму з’їзді.

Колишній президент України та народний депутат від «Європейської солідарності» Петро Порошенко заявив, що «політично підтримує» санкції. Водночас він висловив сподівання, що влада підкріпить свою політичну позицію «солідним правовим обґрунтуванням».

В Офісі президента наголосили: блокування каналів з «пулу Медведчука» не має нічого спільного з наступом на свободу слову.

Українські провайдери вже почали вимикати «112 Україна», NewsOne та Zik.