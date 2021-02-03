Західні оглядачі коментують виключення Дубінського з фракції «Слуга народу»

Міжнародні оглядачі коментують виключення народного депутата Олександра Дубінського із фракції «Слуга народу» у Верховній Раді України.

«Це вірний крок із наслідками для стосунків Зеленського та Коломойського», – твітує колишній посол Канади в Україні Роман Ващук. При цьому Ващук зазначив, що виключення Дубінського не мало чекати поштовху у вигляді санкцій США.

Виключення Дубінського привітав Андерс Ослунд, експерт аналітичного центру Atlantic Council та колишній член наглядової ради «Укрзалізниці».

«Цікаво розглянути голосування за виключення Дубінського зі «Слуги народу», 198 підтримали, 29 проти і 19 утримались. Тож це вказує на підтримку Дубінського/Коломойського і те, що у Зеленського немає чіткої більшості», – твітує британський економіст, експерт з питань України, Росії Тімоті Еш.

У січні оглядач Тарас Кузьо твітував, що президент України Володимир Зеленський має обрати між лояльністю до Коломойського та України.

«Чому президент США Байден має підтримувати Україну, якщо Зеленський не може зібратись докупи та вигнати названого США російським агентом Олександра Дубінського зі «Слуги народу»?» – писав Кузьо.

Напередодні фракція «Слуга народу» проголосувала за виключення Олександра Дубінського із своїх лав.

Коментуючи голосування у фракції, сам Дубінський, як повідомляється, заявив, що буде позафракційним депутатом. На своїй сторінці у телеграмі він зазначив, що «знайде формати співпраці із тими, хто по-справжньому вважає себе слугами українського народу, а не піддається шантажу аферистів та ошуканців та служить неукраїнським інтересам».

У січні Міністерство фінансів США запровадило санкції проти семи українців та чотирьох організацій з України, включно із Олександром Дубінським, за втручання до виборів США.

В Офісі президента України заявляли, що домагатимуться того, щоб відповідальні за втручання у вибори в Сполучених Штатах Америки «були притягнуті до відповідальності, незалежно від партійної приналежності».

Санкції було накладено на осіб та організації, які входять до «пов’язаної з Росією мережі іноземного впливу» кола Андрія Деркача, який вже перебуває під американськими санкціями, йдеться в повідомленні. В санкційному переліку – Олександр Дубінський, Дмитро Ковальчук, Костянтин Кулик, Олександр Онищенко, Антон Симоненко, Андрій Теліженко та Петро Журавель.

Дубінський у відповідь на санкції США заявляв на своїй сторінці у соціальній мережі Telegram, що «ніколи не втручався у вибори в інших країнах, включно із американськими виборам, і ніколи не мав стосунку до публікації або інших подібних дій так званих «плівок Порошенка-Байдена». Він також заявляв, що санкції США стали наслідком «брехливого доносу» з боку «українських аферистів».