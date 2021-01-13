Семеро «пособників російського агента». Що відомо про українців, які потрапили під санкції США

Сполучені Штати Америки запровадили персональні санкції проти семи українців. У пресрелізі Міністерства фінансів США головна дійова особа – Андрій Деркач: в Мінфіні США його називають «російським агентом». Проти Деркача американські санкції запроваджували ще раніше.

Тепер в списку санкцій – сім нових імен:

Олександр Дубінський – нинішній депутат українського парламенту від «Слуги народу», правлячої партії Зеленського;

Олександр Онищенко – колишній народний депутат і олігарх, який втік з країни;

Костянтин Кулик – колишній прокурор Генпрокуратури, займався гучними політичними справами;

Андрій Теліженко – колишній співробітник посольства України в США;

Дмитро Ковальчук, помічник Деркача;

Антон Симоненко, помічник Деркача;

Петро Журавель, політолог.

Всі вони, за твердженням Мінфіну США, є пособниками Андрія Деркача, який, як заявляє Держдепартамент США, «вже понад 10 років є активним російським агентом, що підтримує тісні зв’язки з російськими спецслужбами».

Один з фігурантів нового списку санкцій – бізнесмен і колишній депутат Верховної Ради України Олександр Онищенко. Після звинувачень у корупції він втік з України в Європу, ще коли президентом був Петро Порошенко. Зараз Онищенко живе в Німеччині. Про те, що перебуває у списку санкцій, він дізнався з преси.

В Америці я не проживаю, з американськими компаніями не працюю. Я живу спокійним, тихим життям

«Мені ніяк не можуть нашкодити. І так, можна сказати, живу як під санкціями. Бізнесом я не займаюся, в Америці я не проживаю, з американськими компаніями не працюю. Я – вже людина пенсійного віку, я живу спокійним, тихим життям», – розповів Олександр Онищенко телеканалу «Настоящее время», створеному Радіо Свобода з участю «Голосу Америки».

Суть претензій до нього – в аудіозаписі, на якому нібито розмовляють п’ятий президент України Петро Порошенко і тодішній віцепрезидент США Джо Байден. На думку американської влади, Онищенко передав ці записи Андрію Деркачу. На це колишній депутат Верховної Ради відповідає: «Вони [Міністерство фінансів США], мабуть, краще знають, що я передав. Будемо посилатися на їхню інформацію, що вони мають рацію. Але факт того, що вони самі підтвердили, що ці записи є, що вони їх визнали, говорить насамперед про те, що записи оригінальні. Я думаю, у генерального прокурора є всі підстави порушувати кримінальну справу щодо Петра Порошенка».

Опублікував ці телефонні розмови депутат українського парламенту Андрій Деркач. За його словами, вони «свідчать про факти міжнародної корупції і держзраду на найвищому державному рівні». Деркач потрапив під американські санкції ще минулого року. На записах розмов нібито Порошенка і Байдена головні теми – співпраця України з МВФ, націоналізація «Приватбанку», що належав колись олігарху Ігорю Коломойському, і діяльність компанії «Бурісма», в якій син Джо Байдена Гантер обіймав одну з керівних посад. На запитання телеканалу «Настоящее время» Андрій Деркач не відповів.

Тоді Україна опинилася в центрі міжнародного скандалу. У США почали розслідувати справу про імпічмент Дональда Трампа: його звинувачували в тому, що він нібито вимагав від нового президента України Володимира Зеленського оголосити про розслідування проти родини Байденів в Україні в обмін на надання військової допомоги Києву. Зеленський від цього спробував дистанціюватися. Офіс генерального прокурора України оголосив про досудове розслідування. Але далі заяв справа Байдена в Києві не просунулася.

Ще один фігурант списку санкцій – колишній співробітник українського посольства у Вашингтоні Андрій Теліженко. Ще в 2017 році в інтерв’ю виданню Politico він заявив, що українське посольство в Штатах співпрацювало з представниками Демократичної партії США проти Дональда Трампа.

Зараз Теліженко за межами України. У коментарі телеканалу «Настоящее время» він заявив, що буде відстоювати свою честь і гідність у суді. Ексспівробітник посольства стверджує, що за чотири роки з моменту публікації в Politico претензій до нього влада США не мала. Однак восени 2020 року американська преса писала про те, що Держдепартамент анулював американську візу українця. Сам Теліженко говорить, що літає в Штати і до нього немає ніяких претензій, але на запитання, коли він там був востаннє, не відповів.

Із антиамериканськими заявами неодноразово виступав ще один фігурант списку санкцій – депутат фракції Зеленського в парламенті Олександр Дубінський. Він, наприклад, звинувачував українські антикорупційні органи в тому, що ними керують з Вашингтона. Журналісти телеканалу «Настоящее время» багато разів намагалися зв’язатися з Дубінським, але його телефон не відповідає.

Однак Дубінський відреагував у фейсбуці на американські санкції: «На жаль, брехливі доноси шабунят (очевидно, депутат має на увазі очолювану Віталієм Шабуніним громадську організацію «Центр протидії корупції» – ред.) і всіх інших подібних аферистів з приводу нібито мого зв’язку з Деркачем (позафракційний депутат Верховної Ради Андрій Деркач – ред.) тимчасово, в силу об’єктивно складної ситуації в США, дозволили корупційним паразитам реалізувати чергову аферу. Вкотре заявляю про те, що я ніколи не втручався у вибори в інших державах, в тому числі і американські вибори, і ніколи не мав стосунку до оприлюднення або інших подібних дій так званих плівок Порошенка-Байдена».

Громадська організація «Центр протидії корупції» ще в жовтні минулого року звернулася до Мінфіну США з детальним списком дій депутата Дубінського, які вони вважали корупційними і прокремлівськими. «Наш наступний крок – спробувати проадвокатувати аналогічний інструмент для Євросоюзу. Зараз його немає, але він дуже потрібен. Тому що відпочиває і лікується Дубінський і компанія в Європейському союзі. Якщо хлопці так люблять «русский мир», то нехай там і лікуються», – прокоментував очільник «Центру протидії корупції» Віталій Шабунін. В організації вважають, що таке рішення американської влади свідчить не про політичні переслідування, а про відновлення роботи американських інституцій.

«Використовувати Україну як футбольний м’яч на політичному полі США»

Андрій Теліженко, колишній співробітник посольства України в США, який потрапив до списку санкцій, і Дар’я Каленюк, виконавча директорка українського «Центру протидії корупції» в ефірі телеканалу «Настоящее время» розповіли про наслідки для фігурантів цього списку і про те, як вони можуть бути пов’язані з Росією.

Андрій Теліженко розповів, що збирається «продовжувати політичну діяльність і доводити правду». Він заявив, що не має ніяких активів за кордоном і йому нема чого приховувати. Причини, з яких він потрапив до списку санкцій, він назвав неправдою. Дар’я Каленюк вважає, що США не робили б таких гучних заяв [про причетність 7 українців до російських спецслужб], якби у них не було доказів.

«Кулик та інші співпрацювали з Деркачем для того, щоб імплементувати в життя цю стратегію щодо впливу Кремля на хід виборів президента США. Одним із завдань було – посварити Україну зі Сполученими Штатами Америки і використовувати Україну як футбольний м’яч, щоб на політичному полі США нас просто перекидали з однієї політичної сили в іншу», – говорить Дар’я Каленюк. На її думку, мета прокремлівських політиків, які потрапили до списку санкцій, – посварити Україну з Заходом і «розвернути на 180 градусів вектор розвитку України».